آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین جشنواره شعر فجر منطقه شمالغرب کشور که شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد، شعرای چهار استان اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی حضور داشتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه این جشنواره تصریح کرد: جشنواره شعر فجر تلاشی در جهت پاسداشت شعر اصیل انقلابی و تکریم از شاعران صاحب سخن این عرصه است.

منصور شرفی با بیان اینکه شعر از گونه های کهن ادبی است، اضافه کرد: شاعر با بهره گیری از قابلیت این هنر از جان مایه می گیرد و خصلت های نیکوی انسانی را در شعر خود ارائه می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکنیکها و قابلیتهای احساسی شعر، تمامی هنرمندان در سیر و سلوک باطنی خود به نوعی شاعر هستند.

شرفی تصریح کرد: شعر شاعر تلاش می کند فضائل اخلاقی را با روح شنونده درآمیخته و با یک جذبه عمیق رهروی وی در رسیدن به چشمه زلال حقیقت شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی بستر فرهنگی را پدید آورده است که موجبات خلق گونه های جدید ادبی شده است.

ایجاد تکنیک جدید از ارتباط حماسه و عرفان در سایه انقلاب

شرفی تصریح کرد: حماسه و عرفان که دو تکنیک متفاوت و به دور از هم بودند در سایه حال و هوای معنوی انقلاب به هم آمیخته و گونه های جدید ادبی را در قالب ادبیات پایداری خلق کرده اند.

وی تاکید کرد: در شعر انقلاب اسلامی که بخش قابل توجهی از ادبیات پایداری است شاعران از آفرینش ذهنی و خیالی بهره می برند تا بتوانند نمونه های رشادت معنوی انقلابیون را به شعر بیان کنند.

جشنواره فرهنگی هنری شعر فجر منطقه شمالغرب کشور همزمان با هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر برگزار شد.

در این جشنواره با تقدیر از شعرای شرکت کننده دو تن از شاعران جهت حضور در جشنواره بین المللی شعر فجر انتخاب شدند.