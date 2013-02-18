آغاز مرحله پرداخت هزینه شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جذب اعضای هیات علمی از امروز دوشنبه 30 بهمن ماه می توانند با تکمیل مراحل ثبت نام، نسبت به شرکت در فراخوان ششم جذب هیئت در سال 91 اقدام کنند.

متقاضیان باید مراحل ثبت نام در سامانه فراخوان و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، پرداخت مبلغ 17 هزار و 850 تومان بابت هزینه شرکت در فراخوان پس از تایید اطلاعات اولیه در سامانه فراخوان، مراجعه به سامانه فراخوان و انتخاب اولویت با عنوان " فراخوان بهمن 91 " پس از فعال شدن امکان انتخاب اولویت، حداکثر یک روز کاری پس از تائید پرداخت الکترونیکی، برای تکمیل تقاضای شرکت در فراخوان طی کنند.

پیش از پرداخت وجه، متقاضیان باید لیست نیازهای اعلام شده را مورد بررسی قرار دهند، در صورتی که برای تخصص فرد، نیازی اعلام نشده قادر به شرکت در فراخوان نخواهد بود و مبلغ واریز شده به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

متقاضیانی که پیش از این، در سامانه جذب وزارت علوم ثبت نام کرده اند، نیازی به ثبت نام جدید ندارند و با همان نام کاربری و رمز عبور قبلی می توانند وارد سایت شده، اطلاعات خود را به روز رسانی کرده و پس از طی مراحل فوق اولویت های این فراخوان را انتخاب کنند.

آن دسته از متقاضیانی که شامل یک یا چند بند از شرایط ذکر شده دفتر استعدادهای درخشان یا بنیاد ملی نخبگان هستند، برای بررسی وضعیت خود در این دو نهاد لازم است علاوه بر اولویت اصلی در " فراخوان بهمن 91 " تمام بندهایی را که شامل می شوند از عنوان های جدید به نام استعدادهای درخشان و بنیاد ملی نخبگان در منوی انتخاب اولویت، انتخاب کنند.