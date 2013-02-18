جزئیات افتتاح تخصصی و تدوین افق 10 ساله فعالیت فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان

محمد سرشار، رئیس حوزه هنری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز به کار حوزه هنری کودک و نوجوان در روز هشتم اسفندماه سال جاری اظهار کرد: مراسم افتتاحیه و آغاز به کار حوز هنری کودک و نوجوان در مراسمی ویژه و خاص روز هشتم اسفند‌ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

وی افزود: به طور معمول در این دست مراسم‌، سخنرانی‌هایی را شاهد هستیم که چندان فایده عملی برای کسی ندارد. به این دلیل در مراسم افتتاحیه حوزه هنری کودک و نوجوان تصمیم داریم تا از متخصصان و مسئولان هر بخش از حوزه هنری کودک و نوجوان بخواهیم در قالب سخنرانی‌هایی تخصصی، پروژه‌ها و برنامه‌های اجرا شده و در دست اجرا برای مخاطب کودک و نوجوان را به صورت علمی و عملی تشریح کنند.

سرشار ادامه داد: در این مراسم در واقع چشم‌انداز و اهداف تشکیل حوزه هنری کودک و نوجوان در افق کلان 10 سال آینده این مرکز فرهنگی به صورت تصویری و به همراه تصاویر پاورپوینت برای حاضرین در این نشست پخش خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان تهران افزود: در این مراسم با توجه به ابعاد وسیعی که برای فعالیت‌های حوزه هنری کودک و نوجوان در یک افق 10 ساله در نظر گرفته شده است، از تصویرگران، نویسندگان، خالقان آثار سینمایی و انیمیشن و ... دعوت شده تا ضمن آشنایی با این مرکز درباره ایجاد فرصت همکاری با یکدیگر در 10 سال آینده تصمیم‌گیری کرده و در واقع نوع تعامل با این مجموعه را شناسایی کنند.

وی افزود: البته جدای از این مراسم در فراخوانی عمومی نیز از تمام فعالان فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان نیز دعوت خواهیم کرد تا در ساماندهی اجرایی برنامه‌ها و نیز پیشنهاد اجرای برنامه‌های فرهنگی با حوزه هنری کودک و نوجوان همکاری داشته باشند.

سرشار تاکید کرد: حوزه هنری کودک و نوجوان یک نهاد تاره‌کار است و حوزه‌ فعالیتی وسیعی را در بر می‌گیرد. شاید به دلیل همین وسعت در مراسم افتتاحیه برخی از گروه‌های فعال در عرصه فعالیت برای کوک و نوجوان امکان حضور نداشته باشند، اما دعوت از آنها برای همکاری با این مجموعه به صورت تدریجی و عمومی انجام خواهد شد.