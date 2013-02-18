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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

رئيس جمهور از دو دانشجوي يزدي تجليل كرد

رئيس جمهور از دو دانشجوي يزدي تجليل كرد

يزد - خبرگزاري مهر: رئيس جمهور دقايقي پيش در مراسمي با حضور دانشجويان نمونه و برتر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور از دو دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد تجليل كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستاي ارسال اسامي دانشجويان نمونه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مجموع 51 دانشگاه علوم پزشكي كشور و معرفي 40 دانشجوي نمونه كشوري در سال جاري، دانشگاه علوم پزشكي يزد 13 نفر از دانشجويان نمونه را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معرفي كرد.

از اين تعداد دو نفر بالاترين امتياز را كسب كردند و صبح امروز با حضور رئيس جمهور تجليل شدند.

دامون كتابي دانشجوي كارشناس ارشد بهداشت حرفه‌اي و حسن شهوازي دانشجوي كارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت از دانشجويان نمونه كشوري از دانشگاه علوم پزشكي يزد هستند كه در ديدار با محمود احمدي‌نژاد مورد تجليل قرار گرفتند.

کد مطلب 2000597

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