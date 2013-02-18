رئيس جمهور از دو دانشجوي يزدي تجليل كرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستاي ارسال اسامي دانشجويان نمونه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مجموع 51 دانشگاه علوم پزشكي كشور و معرفي 40 دانشجوي نمونه كشوري در سال جاري، دانشگاه علوم پزشكي يزد 13 نفر از دانشجويان نمونه را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معرفي كرد.

از اين تعداد دو نفر بالاترين امتياز را كسب كردند و صبح امروز با حضور رئيس جمهور تجليل شدند.

دامون كتابي دانشجوي كارشناس ارشد بهداشت حرفه‌اي و حسن شهوازي دانشجوي كارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت از دانشجويان نمونه كشوري از دانشگاه علوم پزشكي يزد هستند كه در ديدار با محمود احمدي‌نژاد مورد تجليل قرار گرفتند.