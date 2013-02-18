مكتب خانه موسيقي مقامي خراسان شمالي راه اندازي مي شود

ابوالحسن حيدري در گفتگو با خبرنگار مهر رد: مكتب خانه موسيقي مقامي خراسان شمالي اواخر سال جاري و يا فروردين ماه سال آينده در محل آيينه خانه سردار مفخم بجنورد راه اندازي مي شود.

وي با بيان اينكه راه اندازي اين مكتب خانه به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی و با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام مي شود، اظهار داشت: در اين مكتب خانه موسيقي، اقدامات پژوهشي و آموزشي در حوزه موسيقي مقامي خراسان انجام مي شود.

حيدري اضافه كرد: برگزاري كلاس هاي آموزشي موسيقي مقامي با استفاده از اساتيد موسيقي داخل و خارج استان، فعاليت هاي پژوهشي در حوزه موسيقي مقامي، ساخت مجموعه های مستند موسیقی مقامی، برگزاری شب های موسیقی، برگزاري جشنواره هاي موسيقي مقامي، تدوين كتاب و ... از جمله فعاليت هاي اين مكتب خانه موسيقي خواهد بود.

به گفته وي مكان فيزيكي راه اندازي اين مكتب خانه توسط اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي در اختيار دفتر موسيقي گذاشته شده و اعتبارات مورد نياز براي راه اندازي آن نيز از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی تامين مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسيقي مقامي خراسان شمالي اواخر سال 89 در اجلاس بين الدول مجمع يونسکو به عنوان ميراث معنوي، ثبت جهاني شد.

شهريور ماه سال 90 نيز لوح ثبت موسيقي مقامي خراسان شمالي در فهرست ميراث معنوي جهاني سازمان يونسكو با حضور رئيس جمهور و همزمان با هفته فرهنگي اکو در بجنورد رونمايي شد.