به گزارش خبرنگار مهر، تولید محصولات تحریمی پتروشیمی نظیر کاتالیست R62 و تولید پره های رگلاتور توربین بخار تولید برق دونمونه از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که توسط متخصصان کشورمان و با هدف دور زدن تحریم ها و تحقق عملی شعار ما می توانیم، صورت گرفته است.

به اعتقاد تحلیلگران مسائل اقتصادی، اقتصاد مقاومتی نه "مقاومت اقتصادی" است و نه " اقتصاد ریاضتی"، بلکه اقتصادی است که با بکارگیری توانمندی‌های داخلی برای شکوفایی اقتصاد ملی تلاش می شود و روی خودکفایی و مزیت های تولید داخل تاکید کرد.

در این نوع اقتصاد، نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت‌های اقتصادی با مردم است و دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی می کند، جهت‌گیری سیاست‌های تجاری به کشور‌های همسایه معطوف است و تشخيص حوزه‌هاي فشار و تلاش براي کنترل و بي‌اثرساختن آن و در شرايط ایده‌آل تبديل فشارها به فرصت برای کاهش وابستگي‌هاست و در جستجوی راه های برون رفت از فشارهای نظام سلطه با اتکای به ظرفیت‌های داخلی است.

تولیدکنندگان افسران جنگ نرم

در اقتصاد مقاومتی، تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ نرم به شمار می روند و نباید خلع سلاح شوند و هرکسی که در رساندن تدارکات (ریال، دلار، کالاهای اساسی و ...) اخلال ایجاد کند باید با آنان برخورد شود.

در جنگ‌نرم اقتصادي، دشمن به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌كند تا سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي كشور هدف، ناكارآمد شود و اولين نتيجه ناكارآمدي، ناتواني دولت‌ در پاسخگويي به مطالبات و حل مسائل اقتصادي است و اين خود منجر به به نارضايتي و اعتراض‌هاي بيشتر منجر خواهد شد.

به تاکید کارشناسان، جنگ‌نرم،"جنگ باورها" و اراده‌ها است و دشمن تلاش می‌کند"باورها" را تغيير دهد، اراده‌ها را متزلزل کند و در واقع، غرب با اين اقدامات مي‌خواهد ابهت و هيمنه ايران اسلامي را به عنوان الگوي بيداري‌هاي اسلامي ملت‌هاي منطقه و همچنين الگوي كشورهاي ضد نظام سلطه، از بين ببرد.

برای مقابله با جنگ نرم اقتصادی غرب و تداوم ايستادگي در مقابل نظام سلطه، گرفتن آرایش جنگی قدم اول دفاع غیرعامل محسوب می شود.

مولفه های اقتصاد مقاومتی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در حاشیه شورای اداری گلستان با تاکید بر شناخت مولفه های اقتصاد مقاومتی گفت: این نوع اقتصاد یعنی اینکه، رسیدن به این باور که مصرف کالاهای آمریکایی و انگلیسی (به ویژه کالاهای لوکس) مساوی است با کمک به اقتصاد دشمن، پرهیز از اسراف، پرهیز از تجمل‌گرایی، یعنی پرهیز از تقلیدگرایی، توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق، مقابله جدی با فساد مالی و رانتخواری، کم کردن نیاز کشور به واردات با تولید کالاهای با کیفیت و تقویت ارزش پول ملی با اتکا به تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مترادف با اقتصاد مقاومتی است.

فرزین بیان داشت: بهینه مصرف کردن، مردمی کردن اقتصاد و تحقق عملی طرح شعار "ما می توانیم" هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است.

مولفه های اقتصاد ریاضتی

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت بوده به مولفه های نوع دوم اقتصاد اشاره و اضافه کرد: اقتصاد ریاضتی، مربوط به اقتصادهای بحران‌زده است و اولویت تصمیم در آن، حذف فرصت‌های شغلی است، درحالیکه در اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی مولد مورد توجه است و مربوط به اقتصادهای پویاست.

این کارشناس مسائل اقتصادی، کاهش بودجه‌های عمرانی، وابستگی به استقراض خارجی، دولتی‌سازی شرکت‌های ورشکسته از طریق خرید سهام افراد (نظیر آنچه در جریان بحران اقتصادی آمریکا رخ داد)، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش حقوق‌ها و دستمزدها، افزایش مالیات، کاهش و حذف برخی از خدمات عمومی، کاهش مصرف به خاطر کاهش قدرت خرید، روی آوردن مردم به خرید کالاهای بی‌کیفیت عمدتاً چینی (وارداتی) و شوک درمانی و تصمیمات ناگهانی را از دیگر مولفه های اقتصاد ریاضی بیان کرد.

وی بیان داشت: بی‌ثباتی اقتصادی و مخدوش شدن استقلال و اقتدار کشور و افزایش ناامنی اجتماعی و جنبش‌های اعتراضی از دیگر مولفه های اقتصاد ریاضتی است.

اقتصاد مقاومتی پویاست

فرزین یادآورشد: این درحالیست که اقتصاد مقاومتی مربوط به اقتصادهای پویاست و اولویت برای ایجاد اشتغال، ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، افزایش بودجه‌های عمرانی با هدف افزایش تولیدات داخلی، توجه به ظرفیت‌ها و منابع مالی داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و پرهیز از خام فروشی، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران از طریق افزایش متناسب دستمزد آنها، افزایش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیات برای برخی از بنگاه‌های تولیدی، توجه به خدمات عمومی (بیمه همگانی، پزشک خانواده و ...)، مدیریت مصرف به جای کاهش مصرف و پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از واردات کالاهای غیرضرور خارجی، پرهیزاز تصمیمات و تغییرات ناگهانی، فراهم کردن شرایطی امن برای فعالان اقتصادی توجه دارد.

وی ادامه داد: توجه به راهبردهای بومی برای مقابله با هجمه دشمن (سهیمه‌بندی بنزین، استحصال بنزین توسط پتروشیمی‌ها، و ...) برای حفظ و تحکیم امنیت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی مد نظر است.

الزامات اقتصاد مقاومتی

تحلیلگر و محقق مسائل اقتصادی با اشاره به الزامات اقتصادی مقاومتی عنوان کرد: داشتن روحیه‌ جهادی، پذیرش تغییر در شرایط بین‌المللی، واقع‌گرایی، تمایز قایل شدن بین اقتصاد مقاومتی و ریاضتی و واگذاری امور به مردم را از جمله الزامات برشمرد.

وی همچنین، تأمین امنیت غذایی جامعه؛ تنوع بخشی به منابع درآمدی داخلی، ثبات و آرامش اقتصادی، کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی ، صیانت از زیرساخت‌های اساسی کشور؛ ترمیم سرمایه اجتماعی (اعتماد، همدلی، همراهی مردم)، کاهش هزینه‌های تولید، حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت پایدار (روحی – روانی)، كاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی، كاستن از محرومیت‌ و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها، افشای مستمر زوایای مختلف جنگ نرم اقتصادی دشمن، مقابله بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد، برخورد قاطع با سوداگران، دلالان و اخلالگران حوزه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و حیاتی را از جمله راهبردهای اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

فرزین با اشاره به موانع تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مهم‌ترین عامل و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی خودتحریمی‌ است و عامل مهم دیگر، تجمل‌گرایی، اسراف و فرهنگ غلط مصرفی است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تصمیم‌گیری در شرایط تحریم براساس ضوابط شرایط عادی، اتکای اقتصاد به تک محصول نفت و فرآورده‌های نفتی، بی‌توجهی به فرهنگ "تعاون" به ویژه در حوزه تولید، نبود برنامه مشخص برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل (همدلی، اتحاد ) ضعیف قوای سه‌گانه در حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، "بحران نمایی شرایط" توسط برخی جناح‌های سیاسی، درگیر نکردن مردم با اقتصاد مقاومتی و محدود شدن این موضوع به سخنرانی‌های پراکنده غیرعملیاتی از دیگر موانع است.

وی عنوان کرد: افزایش ورود کالاهای قاچاق و اجناس خارجی و تضعیف توان تولیدی داخلی، بی‌توجهی مراکز علمی و حوزوی به تئوری‌سازی و نحوه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را از دیگر موانع برشمرد.

مصادیق اقتصاد مقاومتی

وی به مصادیقی از شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره و اضافه کرد: تولید پره های رگلاتور توریین بخار تولیدی برق از جمله این مصادیق است که یک تولید کننده قزوینی در یک کارگاه کوچک با این کار توانست کشور را به دومین کشور انحصاری تولید این پره در جهان تبدیل کند.

وی افزود: همچنین تولید ماده استراتژیک بسیار مهم کاتالیست R-62 در شرایط تحریم و با تولید به دست متخصصان کشور سبب شد که دومین کشور تولیدکننده این محصول باشیم و این ماده در تولید بنزین و گازوئیل بکار می رود.

کارشناسان مسائل اقتصادی از تحریمهای نرم به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند و معتقدند همانند جنگ سخت باید به مورادی توجه شود و آن اینکه در جنگ سخت که اولویت اصلی کشور اداره امور جنگل تحمیلی بود، در جنگ نرم نیز باید اولویت اصلی کشور اداره جنگ نرم اقتصادی باشد و در این برهه تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ هستند.

همچنین در جنگ تحمیلی، سخت ترین تحریمهای تسلیحاتی، مانع از دفاع و مقاومت نشد و در جنگ نرم اقتصادی نیز نباید تحریمها مانع فعالیت اقتصادی مولد شود و علاوه بر این مولفه قدرت ایران در جنگ تحمیلی، مردمی کردن جنگ بود که در جنگ نرم نیز باید مردمی کردن اقتصاد" اقتصاد مقاومتی" در اولویت باشد.

اقتصاد مقاومتی را از کجا شروع کنیم

به گزارش مهر، اکنون ماه هاست که صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود و سئوال مهم اینجاست که اقتصاد مقاومتی را باید از کجا شروع کنیم.

به تاکید کارشناسان مسائل اقتصادی، آموزش و توجیه کارکنان و کارمندان دولتی و مراکز وابسته به دولت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای همراه ساختن مردم ، شناسایی متغیرهای پیش‌برنده و متغیرهای ضد اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی برای مدیریت، احصای موانع و مشکلات ساختاری و فرایندی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و تلاش برای حل آن، فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی از طریق شبکه‌های اجتماعی (مساجد، حسینه‌ها، هیات‌های مذهبی، گروه‌های مرجع و نخبگان و ... )، رسانه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما، تلاش برای حفظ آرامش جامعه و مقابله جدي با هرگونه تنش‌زايي و تشويش اذهان عمومي از گامهایی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود.

همچنین مقابله با اظهارنظرهای غیرمسئولانه‌ مسئولان که منجر به ملتهب شدن فضای جامعه و ناامنی روانی می شود، رصد رفتار گروه‌ها و جريانات سياسي در دامن‌زدن به بي‌ثباتي‌ها يا موج‌سواري‌ها از مشکلات اقتصادی و ارایه پاسخ‌های اقناعی با رویکرد حفظ وحدت ملی، تلاش براي توليد ادبيات اقتصادمقاومتی و مقابله با تحريم‌ها توسط گروه‌هاي مرجع و مسوولان ذي‌ربط که در بین مردم اعتبار و جایگاه ویژه دارند.

آماده‌سازي مردم و مسئولان ذي‌ربط براي فرهنگ‌سازي مقابله با تحریم‌ها و ضرورت مصرف كالاهاي ايراني با هدف حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد کشور، تلاش برای تغيير تفكر و نگرش مردم نسبت به مصرف کالاهای ایرانی و قبح مصرف کالای خارجی و کالای قاچاق و هدایت جامعه برای احصای ظرفیت‌های تولیدی بالقوه داخلی برای بهره‌برداری بهینه در راستای حمایت از تولید ملی و مقابله با تحریم‌ها از دیگر نزاهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.