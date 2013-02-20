به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حميد شاه‌آبادي معاون امور هنري وزير ارشاد، سيدمحمد ميرزماني مديركل دفتر موسيقي، حسن رياحي دبير جشنواره، علي ترابي دبير اجرايي جشنواره و اهالي موسيقي و رسانه‌ها در تالار وحدت برگزار شد.

اين مراسم با تلاوت قرآن توسط سيد جواد موسوي و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران به‌طور رسمی آغاز شد. اجرای این مراسم را همانطور که پیش از این هم اعلام شده بود، احسان عليخاني برعهده داشت. وی از تارا پيرزاده نوازنده 10 ساله تار دعوت كرد تا به اجراي اولين بخش اين مراسم بپردازد. اجرای این دختر نوجوان با اقبال و تشویق رو به رو شد.

حسن رياحي دبیر این دوره از جشنواره که در همین مراسم حکم دبیر سال آینده را نیز گرفت اولین سخنران مراسم بود. وی ضمن خوشامدگويي به اهالي موسيقي گفت: زمستان‌هاي جواني من سرد و ساكت سپري شد اما زمستان‌هاي جواني شما گرمند و پرهياهو. زمستان‌هاي جواني من يكنواخت بودند و كم تحرك اما زمستانهاي جواني شما متنوعند و پر طپش.

وی افزود: در زمستان‌هاي جواني من نه از جشنواره خبري بود و نه از همايش و جايزه‌هاي رنگارنگ اما در زمستان‌هاي جواني شما فرصتي به نام جشنواره موسيقي فجر فراهم آمده تا من و شما بتوانيم در كنار يكديگر به ارزيابي نشسته و نخبگان برترين هنر بشري را شناسايي و به شيفتگان و دلدادگان اين مجموعه معرفي کنیم. از طرف ديگر نيز به محاسبه و ارزيابي پيشرفت‌هايمان بنشينيم، كاستي‌ها را شناسايي كنيم، تلاش‌ها را ارج نهيم، فرصت‌ها را به يكديگر هديه كنيم، استعدادهاي درخشان را تشويق و در نهايت و بدون وابستگي به سليقه و پسندي خاص، سرآمدهاي عرصه موسيقي كشور را در زمينه هاي گوناگون گزينش و از ايشان صميمانه قدرداني كنيم.

این پیشکسوت موسیقی منذکر شد: هيچ جشنواره‌اي در منظر برگزاركنندگانش هدف نيست بلكه وسيله‌اي است براي توزين و محك و اميد اينكه منتخبان اين دوره نيز مانند ادوار گذشته با ترازوي عدالت هيئت داوري كه از بين امين‌ترين موسيقيدانان برجسته ايران گزينش شده‌اند، مواجه باشند و بتوانند از شايستگي‌هاي خود بهره مناسب را ببرند.

پس از اين بخش، عليخاني از سيدمحمد ميرزماني، حسن رياحي و داوود گنجه‌اي دعوت كرد تا به روي سن بيايند و جوايز تقدير شدگان بخش هاي آهنگسازي شاخه بيداري اسلامي، آهنگسازي شاخه كلاسيك ايراني، آهنگسازي شاخه كلاسيك ايراني و آهنگسازي شاخه پايانامه را اهدا كنند.

هيئت داوران بخش آهنگسازي شاخه پايان‌نامه لوح تقدير خود را به بهرنگ خليلي براي پايان نامه اش با موضوع موومان سمفونيك از تهران و مهدي پناهي براي پايان نامه اش با موضوع کاپریچیو برای ویولن و ارکستر از تهران اهدا كردند.

در شاخه آهنگسازي با موضوع بيداري اسلامي عليرضا متوسلي آهنگساز قطعه بيداري اسلامي از تهران، صابر جعفري آهنگساز قطعه بيداري از تهران، ابراهيم زماني آهنگساز قطعه وارثان صبح اميد از تهران و رمضان عظيمي آهنگساز قطعه بيداري اسلامي از تهران مورد تقدير قرار گرفتند.

هيئت داوران در بخش كلاسيك غير ايراني از شروين عباسي از تهران به خاطر ساخت قطعه كوئينتت براي فلوت ، از جواد آبراهه از تبريز به خاطر ساخت قطعه اي با عنوان كوارتت زهي (3 موومان) و از امين رفيعي فر از اصفهان به خاطر ساخت قطعه كوارتت زهي شماره 1 با اهداي جايزه تقدير كردند. همچنين در اين بخش هيئت داوران لوح تقدير خود را به مرتضي قرباني شيركوهي آهنگساز قطعه بومي (كوئينتت) از كرج ، امير ختايي آهنگساز «پوئم سمفوني شماره 1 » از مشهد و فراز خنافري آهنگساز قطعه مرگي ديگر از تهران اهدا كردند.

در بخش كلاسيك ايراني نيز هيات داوران از حميد مراديان آهنگساز قطعه آلام دشت رقصان از تهران، حسين خوش چهره آهنگساز قطعه زاهد شهر از تهران و علي اميدي آهنگساز تصنيف نهان چون جان از يزد با اهداي جايزه تقدير كردند.

پس از اهدای جوايز تقدير شدگان اين بخش، فيلم كوتاهي از مراحل شكل‌گيري بيست و هشتمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر و اجراهاي برگزار شده براي حاضران به نمايش در آمد.

در بخش بعدي برنامه، "رنو گارسيا فونس" نوازنده اسپانيايي كنترباس به روي صحنه آمد تا ديگر اجراي شب اختتاميه را براي حاضران به نمايش بگذارد. فونس در اين اجرا سه قطعه را براي حاضران نواخت كه يكي از اين قطعات در دستگاه ماهور اجرا شد و با ابراز احساسات برخي از دوستدارانش روبرو شد.

پس از اين اجرا نيز عليخاني حكم دكتر حسن رياحي را به عنوان دبير دوره بعدي جشنواره موسيقي فجر قرائت كرد و از حميد شاه آبادي دعوت به عمل آورد تا به روي سن بيايد و حكم دبير دوره بيست و نهم جشنواره را به او اهداء كند.

در ادامه برنامه نيز فيلم هاي كوتاهي از اميراشرف آريانپور، منصور نريمان و احمدعلي راغب به عنوان بزرگان موسيقي كشورمان پخش شد و با تشويق هاي حاضران در سالن اين اساتيد هدايايي را به رسم ياد بود از سيدمحمد حسيني(وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)، حميد شاه آبادي و حسن رياحي دريافت كردند.

پس از اين بخش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پشت تريبون قرار گرفت و ضمن تشكر و قدرداني از دست اندركاران جشنواره، براي آنها آروزي موفقيت كرد. سيدمحمد حسيني همچنين در ادامه سخنانش قطعه اي ادبي را به عنوان سخنراني براي اهالي موسيقي قرائت كرد.

وی در سخنانی گفت: برگریزان خزان، نفس سرد درخت، در زمستان! عریان، قطرات باران بر تن شیشه‌ای پنجره‌ها، و تگرگی که به ضرباهنگ قدرت باد، رهبری می‌کند آهنگی از دفتر ابر! نغمه مرغ سحر، همه با ساز طبیعت کوک است؛ همه تسبیح خدا می‌گویند که یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هرچه بوی تسبیح دارد چون به آهنگ خوانده شود در خاطر مخاطب بیشتر ماندگار گردد و بر مدار نجوای عام، برقرار گردد. رسول تمام زیبایی‌ها و دلربایی‌ها صلی‌اله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: "لیس منا من لم یتغن بالقرآن"

وزیر افزود: الله اکبر که کلام زیبا را، زیبا باید خواند. لحن در ماندگاری سخن نقشی انکارناپذیر دارد و حافظان بدان نیازی ناگزیر دارند. گرچه موسیقی حرمت و حلیتش را بیشتر از شعر می‌گیرد، لیکن خود نیز استقلال می‌پذیرد. حزن و طرب اگر از ساز، انسان را به سمت وادی نیاز به حضرت بی‌انباز بکشاند، هنری قدسی است. مگر از یاد می‌رود سرودهای غیرت‌انگیز و جهادخیز جبهه‌های حق علیه باطل و حاصل آنکه مرگ گویی مرد میدان مجاهدان و رزمندگان نبود آنگاه که ضرباهنگ گام‌هایشان با صلابت این سروده همراه می‌شد که: ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.



پس از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، گروه صنم به سرپرستي اميرعباس ستايشگر و به خوانندگي پوريا اخواص به روي صحنه آمد و قطعاتي از موسيقي ايراني را اجرا كردند.

سامان احتشامي و نوازندگانش نيز ديگر گروه اجرا كننده مراسم اختتاميه بودند كه به روي سن آمدند. احتشامي در اين برنامه يكي از قطعاتش را به زلزله‌زدگان آذربايجان تقديم كرد.

در ادامه برنامه نماهنگ جالبي به كارگرداني رامين يوسفي از درگذشتگان سال 1391 جامعه موسيقي به نمايش در آمد كه در ميان اين درگذشتگان افرادي چون زنده يادان همايون خرم، حسن كسايي، جلال ذوالفنون، غلامحسين سمندريان،سرور احمدي، حسين سمندري و بسياري ديگر ديده مي شدند. حاضران در سالن پس از پخش اين فيلم كوتاه براي لحظاتي، ايستادند و با تشويق هاي ممتد خود به آنها اداي احترام كردند.

در ادامه برنامه نيز حميد شاه آبادي، سيدمحمد ميرزماني، حسن رياحي و شاهين فرهت به روي سن آمدند و جوايز برگزيدگان بخش هاي آواز جمعي، موسيقي كلاسيك ايراني و موسيقي كلاسيك غير ايراني را اهداء كردند.

در اين بخش هيات داوران شاخه آواز جمعی، رتبه دوم اين بخش را مشتركا به گروه كر فرهنگسراي بهمن به رهبري آرش فلاحي از تهران و گروه كر مهر وطن به رهبري مسعود نكويي از كرمان اعطا كردند.همچنين رتبه سوم اين بخش نيز مشتركا به گروه كر ملل به رهبري دونا قوامي تهراني از تهران و گروه آوازي سونات به رهبري محسن بافنده از ساري رسيد.اين در حالي است كه هيئت داوران بخش آواز جمعي، هیچ گروهی را حایز رتبه اول ندانستند.

در بخش كلاسيك ايراني گروه سماع قزوين به سرپرستي فريدون محمدبيگي از قزوين حائز كسب رتبه اول شد و تنديس زرين جشنواره موسيقي فجر را دريافت كرد. همچنين گروه چنگ به سرپرستي رامين صفايي از تهران رتبه دوم و گروه نسيم به سرپرستي نسيم احمديان از اصفهان رتبه سوم شاخه موسيقي كلاسيك ايراني را كسب كردند.

در بخش كلاسيك غير ايراني نيز هيئت داوران کوارتت گیتار باران به سرپرستي عميد عسكري از تهران را به عنوان رتبه اول، كوارتت زهي كادانس به سرپرستي پويا بلوري از تهران را به عنوان رتبه دوم انتخاب كردند. اين درحالي است كه هیئت داوران شاخه گروه نوازی کلاسیک غیر ایرانی، هیچ گروهی را حایز رتبه سوم تشخیص نداد.

در پايان اين مراسم نيز حميد شاه آبادي براي لحظاتي پشت تريبون قرار گرفت و از زحمات علي ترابي دبير اجرايي بيست و هشتمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر تقدير و تشكر كرد.