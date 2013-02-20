به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده صبح امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد سرپرست وزارت ارتباطات گفت: محمدحسن نامی از سوی دولت برای این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است و سه شنبه هفته آینده رای اعتماد به وی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: انشاءالله با تعامل مثبت میان دولت و مجلس امیدواریم وزیر جدید منشاء خدمات جدیدی به مردم باشد چراکه وزارت ارتباطات وزارتخانه بزرگ و مهمی است و امیدواریم وزیر با رأی بالایی که از نمایندگان می گیرد، زمینه و بستر خدمات بیشتری را فراهم سازد.

فروزنده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دیوان محاسبات گزارشی از تامین تخلفات 4 هزار و 700 میلیاردی دولت در تامین منابع هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه اول سال داده است، نظر شما در مورد این گزارش چیست؟، گفت: من اصلا این گزارش را نخوانده ام و نمی دانم چیست.

به گزارش مهر این گزارش چندی پیش در مجلس منتشر شد و در اختیار نمایندگان و کمیسیون ها قرار گرفت . جزئیات این گزارش در روزهای اخیر به نقل از نمایندگان مجلس در رسانه ها منتشر شده است .