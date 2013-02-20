۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به مهر؛

گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات هدفمندی را اصلا نخوانده‌ام

معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر جزئیات تخلفات دولت در تامین منابع و هزینه کرد های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه نخست سال جاری گفت: این گزارش را اصلا نخوانده‌ام و نمی دانم چیست.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده صبح امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد سرپرست وزارت ارتباطات گفت: محمدحسن نامی از سوی دولت برای این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است و سه شنبه هفته آینده رای اعتماد به وی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: انشاءالله با تعامل مثبت میان دولت و مجلس امیدواریم وزیر جدید منشاء خدمات جدیدی به مردم باشد چراکه وزارت ارتباطات وزارتخانه بزرگ و مهمی است و امیدواریم وزیر با رأی بالایی که از نمایندگان می گیرد، زمینه و بستر خدمات بیشتری را فراهم سازد.

فروزنده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دیوان محاسبات گزارشی از تامین تخلفات 4 هزار و 700 میلیاردی دولت در تامین منابع هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه اول سال داده است، نظر شما در مورد این گزارش چیست؟، گفت: من اصلا این گزارش را نخوانده ام و نمی دانم چیست.

به گزارش مهر این گزارش چندی پیش در مجلس منتشر شد و در اختیار نمایندگان و کمیسیون ها قرار گرفت . جزئیات این گزارش در روزهای اخیر به نقل از نمایندگان مجلس در رسانه ها منتشر شده است .

