کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه ها در سال 91/ تنها 52 درصد از درآمد هدفمندی محقق شد

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حتما در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 91 با کسری بودجه مواجه شدیم، گفت: طبق بررسی های دیوان درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 52 درصد بوده است.

وی ادامه داد: البته بخشی از یارانه پرداخت شده هم از ردیف بودجه ای است که دولت بعضا بیشتر از ردیف های مشخص شده در بودجه، برداشت کرده است. یک مبلغ هم تن خواه گردان از خزانه به عنوان علی الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در مجموع 52 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.

وی گفت: اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل ها باید بیشتر از سال قبل دیده شود.