  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

رئیس دیوان محاسبات به مهر خبر داد:

کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه ها در سال 91/ تنها 52 درصد از درآمد هدفمندی محقق شد

کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه ها در سال 91/ تنها 52 درصد از درآمد هدفمندی محقق شد

رئیس دیوان محاسبات کشور از کسری بودجه قابل توجه هدفمندی در سال 91 خبر داد و گفت: درآمدی که از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 91 از محل افزایش قیمت حامل های انرژی محقق شد، حدود 50 درصد است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حتما در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 91 با کسری بودجه مواجه شدیم، گفت: طبق بررسی های دیوان درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 52 درصد بوده است.

وی ادامه داد: البته بخشی از یارانه پرداخت شده هم از ردیف بودجه ای است که دولت بعضا بیشتر از ردیف های مشخص شده در بودجه، برداشت کرده است. یک مبلغ هم تن خواه گردان از خزانه به عنوان علی الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در مجموع 52 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.

وی گفت: اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل ها باید بیشتر از سال قبل دیده شود.

کد مطلب 2016256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها