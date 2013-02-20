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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

ابراهیمی خبر داد:

تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در مازندران

تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: قرارگاه دفاع سایبری برای مقابله با بحران های احتمالی در استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد پدافند غيرعامل استان، تصويرسازي شفاف براي درك صحيح شرايط و تغييرات محيطي تهديدات سايبري و شناخت آسيب پذيري ها و پيامدهاي ناشي از وقوع تهديدات در زيرساخت هاي مبتني بر فضاي سايبري را از جمله وظايف و ماموريت هاي حساس و مهم قرارگاه دفاع سايبري دانست.

وی تصريح كرد: پيش بيني، پيشگيري و كاهش يا حذف آسيب ها و خسارت ها در زيرساخت هاي مبتني بر وظايف سايبري، يكي ديگر از ماموريت هاي اين قرارگاه است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران ادامه داد: تحليل و بررسي زيرساخت هاي موجود در جهت تحقق راهبرد امنيتي دفاعي در عمق، اطلاع رساني عمومي و مديريتي در زمينه امنيت فضاي سايبري، برگزاري دوره هاي آموزشي دفاع سايبري براي كاركنان متناسب با نياز دستگاه ها، كشف انواع آسيب پذيري ها و ارسال اطلاعات به قرارگاه، مهم ترين اهداف و برنامه هاي قرارگاه دفاع سايبري استان است.

ابراهیمی با اشاره به اينكه در دنياي مجازي اتاق فرمان جنگ را مديران شبكه هاي رايانه اي به دست مي گيرند، بيان داشت: بازبيني، پايش و ارزيابي محيط سايبري براي شناسايي تهديدات، بر اساس نقاط ضعف سيستم و تدوين سناريوهاي محتمل ناشي از تهديدات سايبري و سطح بندي آنها ضروري است.

وي با بيان اينكه ارتقاي آمادگي براي مقابله با تهديدات احتمالي سايبري، از جمله وظايف مهم دستگاهها است، اذعان داشت: با هدف كسب آمادگي دفاع سايبري، كاهش آسيب پذيري هاي موجود در سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي استان، حفظ و مراقبت از زيرساخت هاي سايبري حياتي، افزايش پايداري و تداوم چرخه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در برابر تهاجم احتمالي سايبري دشمن، قرارگاه دفاع سايبري در مازندران تشكيل مي شود.

 

کد مطلب 2002844

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