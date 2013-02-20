تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد پدافند غيرعامل استان، تصويرسازي شفاف براي درك صحيح شرايط و تغييرات محيطي تهديدات سايبري و شناخت آسيب پذيري ها و پيامدهاي ناشي از وقوع تهديدات در زيرساخت هاي مبتني بر فضاي سايبري را از جمله وظايف و ماموريت هاي حساس و مهم قرارگاه دفاع سايبري دانست.

وی تصريح كرد: پيش بيني، پيشگيري و كاهش يا حذف آسيب ها و خسارت ها در زيرساخت هاي مبتني بر وظايف سايبري، يكي ديگر از ماموريت هاي اين قرارگاه است.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران ادامه داد: تحليل و بررسي زيرساخت هاي موجود در جهت تحقق راهبرد امنيتي دفاعي در عمق، اطلاع رساني عمومي و مديريتي در زمينه امنيت فضاي سايبري، برگزاري دوره هاي آموزشي دفاع سايبري براي كاركنان متناسب با نياز دستگاه ها، كشف انواع آسيب پذيري ها و ارسال اطلاعات به قرارگاه، مهم ترين اهداف و برنامه هاي قرارگاه دفاع سايبري استان است.

ابراهیمی با اشاره به اينكه در دنياي مجازي اتاق فرمان جنگ را مديران شبكه هاي رايانه اي به دست مي گيرند، بيان داشت: بازبيني، پايش و ارزيابي محيط سايبري براي شناسايي تهديدات، بر اساس نقاط ضعف سيستم و تدوين سناريوهاي محتمل ناشي از تهديدات سايبري و سطح بندي آنها ضروري است.

وي با بيان اينكه ارتقاي آمادگي براي مقابله با تهديدات احتمالي سايبري، از جمله وظايف مهم دستگاهها است، اذعان داشت: با هدف كسب آمادگي دفاع سايبري، كاهش آسيب پذيري هاي موجود در سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي استان، حفظ و مراقبت از زيرساخت هاي سايبري حياتي، افزايش پايداري و تداوم چرخه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در برابر تهاجم احتمالي سايبري دشمن، قرارگاه دفاع سايبري در مازندران تشكيل مي شود.