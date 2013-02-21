  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

جام جهانی کشتی آزاد- تهران/

خادم: بعد از بازی با آمریکا صحبت می‌کنم/ با سایر مربیان مصاحبه کنید

خادم: بعد از بازی با آمریکا صحبت می‌کنم/ با سایر مربیان مصاحبه کنید

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از پیروزی تیمش برابر ژاپن ترجیح داد سکوت کرده و هرگونه مصاحبه خبری را به بعد از دیدار با آمریکا موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در دور نخست از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد 2013 - تهران برابر ژاپن به پیروزی 7 بر صفر دست یافت.

پس از این دیدار، رسول خادم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد این پیروزی گفت: در حال حاضر نمی‌خواهد مصاحبه کند و حتما بعد از بازی چهارم ایران که عصر امروز برابر آمریکا برگزار می‌شود، به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران همچنین از خبرنگاران درخواست کرد با دیگر اعضای کادرفنی در مورد پیروزی ایران برابر ژاپن گفتگو کنند.

کد مطلب 2003045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها