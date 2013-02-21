به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در دور نخست از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد 2013 - تهران برابر ژاپن به پیروزی 7 بر صفر دست یافت.

پس از این دیدار، رسول خادم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد این پیروزی گفت: در حال حاضر نمی‌خواهد مصاحبه کند و حتما بعد از بازی چهارم ایران که عصر امروز برابر آمریکا برگزار می‌شود، به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران همچنین از خبرنگاران درخواست کرد با دیگر اعضای کادرفنی در مورد پیروزی ایران برابر ژاپن گفتگو کنند.