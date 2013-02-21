پیشگامان شفق به لیگ برتر والیبال کشور راه یافت/ یزد دارای دو نماینده در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان که توانسته بود با کسب نتایج موفقیت آمیز به مرحله پلی‌آف راه یابد، در دومین دیدار خود در این مرحله به لیگ برتر والیبال کشور صعود کرد.

نماینده یزد که اکنون به لیگ برتر راه یافته است در مرحله دوم پلی‌آف در دیدار دوم خود با تیم والیبال نفت اهواز با نتیجه سه بر دو پیروز میدان شد.

در این دیدار حساس و نفس‌گیر، تیم والیبال پیشگامان شفق موفق شد در ست‌های دوم و چهارم با کسب نتایج 25 بر 18 پیروز میدان لقب گیرد و در ست پنجم این دیدار نیز با کسب نتیجه 15 بر 13 موفق شد سهمیه لیگ برتر ایران را کسب کند.

تیم نفت اهواز نیز در ست اول با نتیجه 25 بر22 و در ست سوم با کسب نتیجه 26 بر 24 در برابر حریف یزدی خود تنها موفق شد پیروزی در دو ست را از آن خود کند.

تیم والیبال پیشگامان شفق در 17 بازی گذشته خود در لیگ دسته اول کشور تنها در دو بازی و آن هم با نتیجه سه بر دو شکست خورد اما در تمامی دیدارهای خانگی خود پیروز میدان بود.

اصغر حاج‌ كاظمی و وحید پوركاشیان به عنوان داور اول و دوم در دیدار پیشگامان شفق با نفت اهواز بودند و اسماعیل صباغ به عنوان نماینده فدراسیون در این رقابت حضور داشت.