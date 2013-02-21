10 طرح توسعه و عمران در سطح خراسان رضوي به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان رضوي صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصي امور زيربنایي استان، با بیان اینکه اراده مديريت استان بر شتاب گرفتن هر چه بيشتر روند توسعه در استان متمرکز شده است، اظهار كرد: به همين منظور اجراي طرح هاي توسعه اي مبتني بر سند آمايش در سطح استان، به طور جدي دنبال مي شود.

محمد حسن واحدي همچنین در خصوص مصوبات اين جلسه، گفت: تغييري كاربري 4 هزار متر از اراضي منابع طبيعي شهر خواف جهت ایجاد واحد اتصال قطعات و توليد موتور سيكلت و همچنين واگذاري 14 هزار متر از اراضي منابع طبيعي اين شهر جهت احداث كارخانه خوراك دام از جمله مواردي است كه پس از اخذ مجوزهاي لازم از دستگاه هاي مربوطه، به تصويب رسيد.

وي تصويب تغيير كاربري پنج هزار متر مربع از اراضي شهر مشهدريزه از توابع شهرستان تايباد را براي احداث كارخانه از سوی بخش خصوصي و همچنين سه هكتار از اراضي تربت جام را برای احداث مجتمع آموزش عالي از ديگر مصوبات این جلسه، اعلام كرد.

واحدي افزود: به منظور احداث پيست موتور سواري در بردسكن، مجوز تغيير كاربري در پنج هكتار از اراضي این شهر صادر شد و جهت احداث مجتمع خدمات رفاهي در محور فريمان - مشهد نيز 25 هزار متر مربع زمين اختصاص يافت.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین اعضای كميسيون تخصصي امور زيربنایي استان در این جلسه با تغيير كاربري سه هزار متر مربع زمين جهت احداث واحد بسته بندي سيب‌زميني و پياز و همچنين پنج هزار متر مربع جهت ایجاد واحد بسته بندي صيفي و سبزي جات در منطقه شير حصار موافقت نمودند.

واحدي با بیان اینکه تغيير كاربري در شش هزار متر مربع از اراضي حسن آباد مشهد نيز جهت احداث واحد بسته بندي به تصويب این كميسيون رسيد، عنوان کرد: با توجه به مصوبه دولت نهم و دهم مبنی بر انتقال زندان مشهد، پيشنهاد مكان يابي برای احداث زندان جديد نيز در این جلسه مورد بررسي و تصویب قرار گرفت.