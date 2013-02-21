۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

سه حکم اعدام در دولت جدید ژاپن اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نخستین احکام اعدام در دولت جدید ژاپن امروز اجرا شد. بر این اساس سه مجرم 29، 44 و 62 ساله امروز پنج شنبه به اتهام ارتکاب قتل در ژاپن اعدام شدند.

"ساداکازو تانیگاکی" وزیر خارجه ژاپن با اعلام این مطلب از اجرای این احکام اعدام در چارچوب قوانین این کشور خبر داد و گفت این افراد خشونت بار ترین اقدام را که گرفتن جان یک انسان دیگر است، انجام داده بودند.

از سوی دیگر این اقدام دولت آبه انتقاد سازمان عفو بین الملل را به دنبال داشت. این در حالی است که یکی از اعدامی ها مرد 44 ساله ای است که 9 سال پیش یک دختر بچه 7 ساله را پس از ربودن و تجاوز به قتل رسانده بود.

ژاپن در کنار آمریکا جزو کشورهای صنعتی است که همچنان مجازات اعدام در آن اجرا می شود. در حال حاضر نیز 134 مجرم در ژاپن در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.

