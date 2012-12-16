  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

نتایج اولیه انتخابات ژاپن؛

لیبرال دمکراتها 296 کرسی را تصاحب کردند/شینزو آبه به قدرت باز می گردد

لیبرال دمکراتها 296 کرسی را تصاحب کردند/شینزو آبه به قدرت باز می گردد

انتخابات پارلمانی ژاپن در حالی از ساعات اولیه امروز آغاز شده که گمانه زنی ها از پیروزی قاطع حزب لیبرال دمکرات به رهبری نخست وزیر پیشین این کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رای دهندگان ژاپنی از ساعت 8 امروز یکشنبه به وقت محلی برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق ها رفتند.

همزمان با برگزاری این انتخابات، نظرسنجی ها نشان می دهد حزب لیبرال دمکرات (LDP) تا کنون 296 کرسی از مجموع 480 کرسی پارلمان را از آن خود کرده و با ادامه رای گیری این میزان افزایش خواهد یافت.
 
گزارش ها همچنین از مشارکت کمتر ژاپنی ها در انتخابات این دوره نسبت به انتخابات سال 2009 حکایت دارد. نکته ای که در تمامی نظرسنجی ها به چشم می خورد این است که "شینزو آبه" رهبر LDP بار دیگر به قدرت بازخواهد گشت.
 
بر این اساس آبه هفتمین نخست وزیر ژاپن طی 6 سال اخیر خواهد بود. به نظر می رسد درخواست "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر از رای دهندگان برای طرد کردن "سیاست های قدیمی" حزب آبه با پاسخ منفی آنان همراه بوده است.
 
طبق برخی نظرسنجی ها نیز حزب "نیو کمیتو" همپیمان سنتی لیبرال دمکراتها از بخت خوبی برای راه یافتن به پارلمان برخوردار است. به این ترتیب حزب LDP و نیوکمیتو می توانند دوسوم کرسی ها را که برای تشکیل دولت ضروری است، تصاحب کنند.
 
گفتنی است حزب لیبرال دمکرات از سال 1955 تا 2009 -به جز وقفه ای 11 ماهه- قدرت سیاسی را در ژاپن در اختیار داشته است.
کد مطلب 1767673

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