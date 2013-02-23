هدف جنگ نرم، تغيير باورهاي عمومي جامعه است

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار منوچهر امان اللهي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر بصيرت در مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن اظهار داشت: در جبهه جنگ نرم، حضور فيزيكي دشمن به چشم نمي خورد و جهت و هدف او نيز گاهي ناشناخته است بنابراين براي مقابله با تهاجم و جنگ نرم دشمنان لازم است از بصيرت لازم برخوردار باشيم تا بتوانيم تهاجم فرهنگي دشمن را شناسايي و خنثي كنيم.



وي، ابعاد جنگ نرم را سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دانست و گفت: ايجاد تفرقه بين اقشار مختلف مردم و تقسيمات مرزي از توطئه هاي برنامه ريزي شده دشمنان است كه مي خواهند از طريق ايجاد تفرقه بين مردم و مسئولان، وحدت و اتحاد ملت ايران را خدشه دار كنند تا بتوانند به اهداف شوم خود برسند.



سردار امان اللهي با تاكيد بر اينكه دشمنان در جنگ نرم، افكار و باور هاي عمومي را هدف قرار داده اند تا از اين طريق به اهداف شوم خود دست يابند، بيان داشت: مهمترين ابزار دشمنان در اين جنگ نرم اينترنت، ماهواره و رسانه ها هستند كه كانون گرم خانواده، اراده جوانان، باورهاي ديني و مذهبي و حجاب را هدف قرار داده است.



وي با بيان اينكه دشمنان با راه اندازي بيش از 70 شبكه فارسي زبان با صرف هزينه هاي بالا در صدد ضربه زدن به اعتقادات مردم كشورمان هستند، بيان كرد: مردم ايران به ويژه جوانان ما، باهوش تر از آن هستند كه تحت تاثير اين شبكه ها قرار گيرند.



امان اللهي پيشگيري اجتماعي، ارتقا منزلت اجتماعي و افزايش احساس امنيت را از مهمترين اولويت هاي پليس برشمرد و افزود: بايد از تبديل شدن مسائل اجتماعي به موضوعات امنيتي جلوگيري كنيم.



وي با تاكيد بر رصد اجتماعي و روند اتفاقات به وقوع پيوسته تصريح كرد: اطلاعات كافي از محيط آينده رمز موفقيت پليس آينده پروژه است.



فرمانده انتظامي استان يزد گفت: مصالحه 74 درصدي پرونده ها در دفاتر مشاوره و مددكاري كلانتري ها، اقدامي ديگر در راستاي جنگ نرم دشمن است.