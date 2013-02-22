حامد حدادی به تیم بسکتبال فینیکس سانز پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی 7 فوت و دو اینچی نخستین بازیکن ایرانی تاریخ NBA است و برای نخستین بار در فصل 09-2008 برای تیم ممفیس گریزلیز به میدان رفت. حدادی در 134 بازی که برای گریزلیز به میدان رفته به طور میانگین دو امتیاز کسب کرده و 2/1 ریباند داشته است. وی تا پیش از اینکه در فصل جاری به تورنتو رپترز بپیوندد 13 بار برای ممفیس به میدان رفت.

بر پایه گزارش سایت باشگاه فینیکس سانز، تلفار هم که از این پس حدادی به جای وی در فینیکس سانز به میدان خواهد رفت در 11 دسامبر سال 2011 به این تیم پیوست و 106 بار با پیراهن فینیکس سانز بازی کرد.