شماره پیراهن حامد حدادی در تیم جدیدش پیش شماره تلفن ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی که بین سال های 2008 تا 2013 برای تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز بازی کرد ماه گذشته به عنوان بخشی از قرارداد پیوستن رودی گای به تیم بسکتبال تورنتو راپتورز پیوست. مشکلات دریافت ویزا که در مدت 5 سال اخیر بارها برای حدادی مشکل ساز شده باعث شد این بازیکن 2 متر و 18 سانتی نتواند ویزای کار در کانادا را کسب کند و به تیم رپترز بپوندد. به این ترتیب باشگاه فنیکس سانز "سباستین تلفار" را به تورنتو رپترز داد و به جای این بازیکن حامد حدادی را به خدمت گرفت.

حدادی در نخستین اقدام خود در تیم جدیدش تصمیم گرفت همه را به یاد کشورش ایران بیندازد. او در صفحه اختصاصی توئیتر خود نوشت: امیدوارم به زودی برای فنیکس به میدان بروم و پیراهن شماره 98 جدیدم را به شما نشان دهم! این پیراهن با این شماره دو معنی برای من دارد. چه کسی این دو معنی را می داند؟

98 پیش شماره تلفن ایران است. چیزی که حدادی هر وقت تماسی از ایران داشته آن را اول شماره تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن خود می دیده است. به قول خبرنگار آمریکایی این یک نوع افتخار به ایرانی بود و ادای احترام به ایران است.

حدادی 27 ساله که احتمالا چهارشنبه نخستین بازی اش را با پیراهن فنیکس سانز انجام خواهد داد از اینکه به این تیم پیوسته خوشحال است. حدادی می گوید: فنیکس تا به حال یکی از شهرهای مورد علاقه من بوده، ایرانی های زیادی هم در این شهر هستند. من پیام های بسیار خوبی از آنها دریافت کردم که تقریبا همه برایم آرزوی موفقیت کرده اند. آنها مرا حمایت می کنند بنابراین از اینکه در فنیکس هستم بسیار خوشحالم.