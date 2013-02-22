زنیدپور از پیکان اخراج است/ انتقاد از زمین چمن اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی شامگاه جمعه پس از شکست تیمش در برابر فولاد در اهواز در نشست خبری پایان بازی درباره حرکت پس از گل میلاد زنیدپور که پیراهن خود را سمت حسین فرکی سرمربی فولاد پرتاب کرد، اظهار کرد: حرکت میلاد یا توهین به تیم حریف بود یا نشان دادن عشق و علاقه اش به فولاد که در هر دو صورت او را از این تیم اخراج می کنم.



کریمی افزود: از نظر من این این حرکت زنیدپور بی احترامی به باشگاه فولاد و تمام هواداران این تیم است. در قاموس ما نیست که به یک تیم به این صورت بی احترامی کنیم پس دیگر زنیدپور را در پیکان نمی بینید.



وی عنوان کرد: شب قبل گفتم بازی خوبی خواهد شد و همین هم شد. هر دو تیم موقعیتهای زیادی داشتند اما فولاد بهتر بازی کرد و مستحق این برد بود.



سرمربی پیکان در پاسخ به این سئوال که آیا پیکان در لیگ برتر می ماند یا نه؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط پنج تیم پائین جدول زیاد خوب نیست و فاصله امتیازی آنها با دیگر تیمها زیاد شده است بعید می دانم بتوانیم به رده های بالاتر صعود کنیم. تنها تلاشمان را می کنیم که بتوانیم به بازی پلی آف برسیم و به صورت مستقیم به لیگ یک سقوط نکنیم.



کریمی در ادامه از چمن ورزشگاه تختی ابراز نارضایتی کرد و گفت: حتما در این چمن مسابقات پرش با اسب برگزار کرده اند که اینچنین وضعیتش نامساعد است. در چهار سالی که در اهواز مربیگری کردم هیچ وقتز وضعیت زمین تختی به این بدی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد خوزستان و پیکان تهران از ساعت 16 روز جمعه چهارم اسفند در ورشگاه تختی اهواز، به دیدار هم رفتند که در پایان فولاد با حساب سه بر یک بازی را به سود خود پایان داد.