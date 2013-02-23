رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حرکت میلاد زنیدپور و بحث کنار گذاشته شدن این بازیکن از تیم پیکان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از بازی با فولاد، جمعه شب نشستی با حضور فیروز کریمی و میلاد زنیدپور برگزار شد که در آن زنیدپور اعلام کرد با حرکتش قصد بی‌احترامی به حریف و تیم پیکان را نداشته است. او تنها بعد از گل احساساتی شده و حرکتی را از روی جوانی انجام داده است.

وی در ادامه افزود: پس از توضیحات زنیدپور مشخص شد این بازیکن قصد بی احترامی نداشته، به همین دلیل آقای فیروز کریمی تصمیم گرفت این بازیکن از حضور در تیم پیکان محروم نشود و تنها جریمه‌ای برایش در نظر می‌گیریم.

سرپرست تیم فوتبال پیکان در مورد شکست این تیم برابر فولاد هم خاطرنشان کرد: در بازی رفت از این تیم 5 گل خورده بودیم اما انصافا در بازی روز گذشته حقمان شکست نبود. پس از گل برتری فولاد، 2-3 موقعیت صددرصد گلزنی را از دست دادیم که دو مورد آن به موقعیت‌های تک به تکی بر می‌گشت که فیض‌الهی آنها را به هدر داد.

وی بدشانسی را عامل اصلی دو باخت اخیر پیکان دانست و اضافه کرد: هرچند ما امتیازهای خوبی را از دست دادیم اما تیم‌های دیگر هم نتیجه نگرفتند که این مسئله به ما کمک می‌کند، در هفته‌های آینده با کسب نتایج مطلوب به رده‌های بالاتر صعود کنیم.

رهقی در پایان گفت: بنده به شخصه امیدوار به بقای تیم در لیگ برتر هستم. ما 7 بازی مهم دیگر پیش رو داریم که اگر 4-5 دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم، سهمیه تیم را در لیگ برتر حفظ خواهیم کرد. ضمن اینکه این هفته دیداری حساس با راه‌آهن در خانه داریم که امیدوارم در این بازی خانگی به پیروزی دست یافته و گام خوبی را برای صعود به رده‌های بالاتر برداریم.