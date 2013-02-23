  1. دين، حوزه، انديشه
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۶

حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران قبل از شروع مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت

حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران قبل از شروع مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت

عده زیادی از مردم از ساعات اولیه صبح قبل از شروع رسمی مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت در دانشگاه تهران حضور یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عده زیادی از مردم و مشتاقان عالم ربانی مرحوم آیت الله خوشوقت از دقایق اولیه صبح در دانشگاه تهران برای مراسم تشییع پیکر ایشان جمع شده اند.

مردم با در دست داشتن عکس های آیت الله خوشوقت منتظر آغاز رسمی مراسم تشییع هستند.

قرار است رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله خوشوقت اقامه نماز کنند.

آيت الله خوشوقت كه براي انجام عمره مفرده به عربستان عزيمت كرده بود، يكشنبه 29 بهمن ماه بعد از انجام اعمال عمره به دليل عارضه نارسايي كليوي و مشكلات تنفسي ناشي از ديابت در بيمارستان ملك فيصل مكه مكرمه بستري شد و صبح روز چهارشنبه 2 اسفندماه در بیمارستانی در عربستان سعودی درگذشت.

 

کد مطلب 2003898

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