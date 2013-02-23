جشنواره پروین اعتصامی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم "پروین اعتصامی" شامگاه جمعه چهارم اسفند، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و فیلمسازان در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در این مراسم جوایز مسابقه ملی هفتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی به این شرح اهدا شد:

بخش نیلوفر زرین

بهترین فیلم داستانی: صبا (رقیه توکلی)

بهترین فیلم مستند: 21 آگهی استخدام (فرحناز شریفی)

بهترین فیلم تجربی: دیپلم افتخار : صندلی زمان (عسل غریب)

بهترین فیلم پویانمایی: بخش زایمان (بهنام دلداده)



بخش نیلوفر سیمین

بهترین پژوهشگر زن: رخساره قائم مقامی (تنهایی پرهیاهو)

بهترین انیماتور زن: مریم خلیل زاده، مریم چرم چی (کبوتر سفید کنار آینه)

بهترین بازیگر زن: سهیلا گلستانی( صبا)

بهترین کارگردان زن: سهیلا گلستانی (بازگشت)

بهترین فیلمنامه نویس: رقیه توکلی (صبا)

بهترین تدوینگر زن: عاطفه خادم الرضا (زندگی بداهه)

بخش ویژه:

تهران، مترو، زنان (بهاره بهارفر)

کمان راست ( علی پورطالبی)

بخش نگاه نو:

چیدن سپیده دم (تیمور قادری)

بخش بانوی قهرمان ایرانی

زندگی پای چوبه دار (مهدی گنجی)

بخش پروین اعتصامی

مشاهیر – پروین اعتصامی ( اهورا شهبازی)

بخش پیامبر اعظم (ص)

محمد (ص) پیام آور رحمت و مهربانی (محمود سلطان پور)