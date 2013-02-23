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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۷

با اهدای 17 جایزه

جشنواره پروین اعتصامی برگزیدگان خود را شناخت

جشنواره پروین اعتصامی برگزیدگان خود را شناخت

شامگاه گذشته جشنواره پروین اعتصامی با اهدای 17 جایزه، برگزیدگان خود در بخش‌های مختلف را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم "پروین اعتصامی" شامگاه جمعه چهارم اسفند، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و فیلمسازان در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در این مراسم جوایز مسابقه ملی هفتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی به این شرح اهدا شد:

بخش نیلوفر زرین

بهترین فیلم داستانی: صبا (رقیه توکلی)

بهترین فیلم مستند: 21 آگهی استخدام (فرحناز شریفی)

بهترین فیلم تجربی: دیپلم افتخار : صندلی زمان (عسل غریب)

بهترین فیلم پویانمایی: بخش زایمان (بهنام دلداده)

بخش نیلوفر سیمین

بهترین پژوهشگر زن: رخساره قائم مقامی (تنهایی پرهیاهو)

بهترین انیماتور زن: مریم خلیل زاده، مریم چرم چی (کبوتر سفید کنار آینه)

بهترین بازیگر زن: سهیلا گلستانی( صبا)

بهترین کارگردان زن: سهیلا گلستانی (بازگشت)

بهترین فیلمنامه نویس: رقیه توکلی (صبا)

بهترین تدوینگر زن: عاطفه خادم الرضا (زندگی بداهه)

بخش ویژه:

تهران، مترو، زنان (بهاره بهارفر)

کمان راست ( علی پورطالبی)

بخش نگاه نو:

چیدن سپیده دم (تیمور قادری)

بخش بانوی قهرمان ایرانی

زندگی پای چوبه دار (مهدی گنجی)

بخش پروین اعتصامی

مشاهیر – پروین اعتصامی ( اهورا شهبازی)

بخش پیامبر اعظم (ص)

محمد (ص) پیام آور رحمت و مهربانی (محمود سلطان پور)

کد مطلب 2003906

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