جشنواره پروین اعتصامی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم "پروین اعتصامی" شامگاه جمعه چهارم اسفند، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و فیلمسازان در تالار ایوان شمس برگزار شد.
در این مراسم جوایز مسابقه ملی هفتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی به این شرح اهدا شد:
بخش نیلوفر زرین
بهترین فیلم داستانی: صبا (رقیه توکلی)
بهترین فیلم مستند: 21 آگهی استخدام (فرحناز شریفی)
بهترین فیلم تجربی: دیپلم افتخار : صندلی زمان (عسل غریب)
بهترین فیلم پویانمایی: بخش زایمان (بهنام دلداده)
بخش نیلوفر سیمین
بهترین پژوهشگر زن: رخساره قائم مقامی (تنهایی پرهیاهو)
بهترین انیماتور زن: مریم خلیل زاده، مریم چرم چی (کبوتر سفید کنار آینه)
بهترین بازیگر زن: سهیلا گلستانی( صبا)
بهترین کارگردان زن: سهیلا گلستانی (بازگشت)
بهترین فیلمنامه نویس: رقیه توکلی (صبا)
بهترین تدوینگر زن: عاطفه خادم الرضا (زندگی بداهه)
بخش ویژه:
تهران، مترو، زنان (بهاره بهارفر)
کمان راست ( علی پورطالبی)
بخش نگاه نو:
چیدن سپیده دم (تیمور قادری)
بخش بانوی قهرمان ایرانی
زندگی پای چوبه دار (مهدی گنجی)
بخش پروین اعتصامی
مشاهیر – پروین اعتصامی ( اهورا شهبازی)
بخش پیامبر اعظم (ص)
محمد (ص) پیام آور رحمت و مهربانی (محمود سلطان پور)
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