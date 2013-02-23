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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

معاون بهزیستی اعلام کرد؛

پرداخت افزایش مستمری مددجویان بصورت بن کارت غیر نقدی

پرداخت افزایش مستمری مددجویان بصورت بن کارت غیر نقدی

معاون توسعه مدیریت و منابع بهزیستی کشور از پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش این سازمان بصورت بن کارت غیر نقدی خبر داد و گفت: افزایش مستمری مددجویان تاکنون طی دو مرحله پرداخت شده و تا پایان اسفند ماه نیز مرحله سوم آن به مددجویان پرداخت می شود.

کوروش فانونسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری بر اساس برنامه ریزی انجام شده افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان به صورت بن کارت پرداخت شده است بطوریکه تا کنون در دو مرحله این موضوع محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه مرحله سوم بن کارت تا پایان اسفند ماه به مددجویان پرداخت می شود، تاکید کرد: این بن ها در قالب کارت خرید آفتاب به تمامی مددجویان تحت پوشش این سازمان تعلق می گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بهزیستی کشور گفت: اعتباری که برای پرداخت مستمری مددجویان در سال اختصاص پیدا می کند 200 میلیارد تومان است و در سال جاری 40 میلیارد تومان نیز برای افزایش مستمریها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بن کارت خرید آفتاب اعتبار 4 ساله دارد، افزود: مددجویان تحت پوشش می توانند در مراحل بعدی این بن کارت را خود شارژ کرده و از مراکز خرید کنند.

این درحالی است که همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی مدتی قبل اعلام کرده بود که به محض تخصیص اعتبارات لازم افزایش مستمری مددجویان یک جا محاسبه و به حساب آنان واریز خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2003995

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