مرتضی شریفی به خبرنگار مهر گفت: حدود 20 نفر از خبرنگاران، راهنمای گردشگری هستند و ما آمادگی داریم تا مدارک بقیه خبرنگاران را نیز دریافت کرده و برایشان دوره های آموزشی برگزار کنیم تا به عنوان تور لیدر بتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: خبرنگاران می توانند به عنوان بازرس نیز نحوه فعالیتهای دفاتر خدمات مسافرتی را رصد کرده و به کمک سازمان میراث فرهنگی بیایند.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزش تورلیدر انقلابی خبر داد و گفت: برخی از مکان رخدادهای انقلاب اسلامی در فهرست میراث ملی ثبت شده که برای معرفی آنها به راهنمای گردشگری نیاز داریم بنابراین قرار است دوره های آموزشی برای معرفی این مکان رویدادها و تربیت "راهنمای گردشگری مکان رویدادهای انقلاب اسلامی" را برگزار کنیم.

شریفی بیان کرد: دوره های آموزشی مخصوص معرفی این مکان رخدادها و جزئیات اتفاقات افتاده در آنهاست. کسانی که در این باره اطلاعاتی دارند باید بتوانند یافته ها و خاطرات خود را به نسلهای بعد انتقال دهند.

وی از راه اندازی تورهای ویژه مکان رخداد پس از آموزش راهنمایان گردشگری انقلابی خبر داد.