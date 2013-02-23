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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

سردار پاسدار نوری:

ارتقاء سطح آمادگی یگان ها هدف برگزاری رزمایش پیامبر اعظم( ص)

ارتقاء سطح آمادگی یگان ها هدف برگزاری رزمایش پیامبر اعظم( ص)

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان و قرارگاه مدینه ارتقاء سطح آمادگی یگان ها را یکی از اهداف برگزاری رزمایش پیامبر اعظم( ص) هشت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار روح الله نوری صبح شنبه در حاشیه آغاز رزمایش پیامبر اعظم( ص) هشت در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت ایران در منطقه اظهار داشت: ایران اسلامی اکنون در اوج اقتدار نظامی خود به سر برده و با هر گونه تهدید دشمنان برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمنان ایران بدانند که ما کوچکترین حرکات آنها را زیر نظر داشته و از دل و جان و با تمام توان از میهن اسلامی دفاع کرده و توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کنیم.

سردار پاسدار نوری با اشاره به جنگ سخت، جنگ نيمه سخت و جنگ نرم ابراز اشت: ما همه سربازان ولی فقیه بوده و با پیروی از فرمایشات ایشان از كشور و آرمان هاي نظام دفاع می کنیم.

وی برپایی این رزمایش را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ارتقاء سطح آمادگی یگان های شرکت کننده و همچنین  ارتقاء روحیه جهادی از جمله اهداف برپایی این رزمایش است.

وی با اشاره به برپایی این رزمایش به مدت دو روز در زرند افزود: این رزمایش در حد فاصله مناطق شعدبجره و سیریز انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: یکی دیگر از اهداف برگزاری این رزمایش ارتقاء سطح آمادگی یگان های شرکت کننده است.

کد مطلب 2004161

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