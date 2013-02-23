تحریم ها باعث قطع تدریجی وابستگی ایران به نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامان کریمی صبح شنبه در حاشیه مانور پیامبر اعظم( ص) هشت سپاه در جمع مردم دهستان شعب جره ابراز داشت: دشمنان از هر طریقی در پی ضربه زدن به نظام بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم ادامه داد: این فشارها و تحریم ها باعث شد که وابستگی ما به نفت کم شود.

کریمی ادامه داد: باید با بصیرت به مسائل روز نگاه کرده و فرمایشات مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهیم و تنها از این طریق است که می توانیم توطئه های دشمنان را سرکوب کنیم.

معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه افزود: مردم مهم ترین سرمایه نظام هستند و همواره با حضور گسترده خود در تمامی صحنه ها حمایت و پشتیبانی خود از نظام و انقلاب را به تصویر کشیده اند.

وی تاکید کرد: باید با وحدت و همدلی برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش کرده و دشمنان را ناامید کنیم.