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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

کریمی:

تحریم ها باعث قطع تدریجی وابستگی ایران به نفت شد

تحریم ها باعث قطع تدریجی وابستگی ایران به نفت شد

سیرجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت: این تحریم ها نه تنها نتوانست ضربه ای به کشور بزند بلکه باعث شد ما در مسیر قطع وابستگی به نفت حرکت کرده و در این زمینه به دستاوردهای زیادی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان کریمی صبح شنبه در حاشیه مانور پیامبر اعظم( ص) هشت سپاه در جمع مردم دهستان شعب جره ابراز داشت: دشمنان از هر طریقی در پی ضربه زدن به نظام بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم ادامه داد: این فشارها و تحریم ها باعث شد که وابستگی ما به نفت کم شود.

کریمی ادامه داد: باید با بصیرت به مسائل روز نگاه کرده و فرمایشات مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهیم و تنها از این طریق است که می توانیم توطئه های دشمنان را سرکوب کنیم.

معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه افزود: مردم مهم ترین سرمایه نظام هستند و همواره با حضور گسترده خود در تمامی صحنه ها حمایت و پشتیبانی خود از نظام و انقلاب را به تصویر کشیده اند.

وی تاکید کرد: باید با وحدت و همدلی برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش کرده و دشمنان را ناامید کنیم.

 

کد مطلب 2004094

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