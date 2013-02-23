تولیدکنندگان در عرضه کالای مرغوب اهتمام ویژه‌ داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر شنبه در دیدار اعضای مجمع امور صنفي تولیدی و خدمات فنی قم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: همه چیز از بین می‌رود و فقط اثر یک عمل (وجه الله) است که بر جای می ماند و باید اصناف و تولیدکنندگان بر عرضه کالای مرغوب اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



وی خطاب به تولیدکنندگان بیان داشت: آبروی نظام جمهوری اسلامی به دست شماست چرا که اگر تولیدات شما مرغوب و خوب باشد عزت و آبروی کشور اسلامی حفظ می‌شود و اگر این گونه نباشد آسیبی جدی به این مملکت وارد می‌شود.



مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: بهترین تبلیغات، همان عمل نیک انسان است و کسی که کار درستی انجام دهد و تولید خوبی داشته باشد نیاز به هزینه کردن در تبلیغات ندارد.



استاد خارج فقه حوزه ابراز داشت: صداقت، صمیمیت و حقیقت چیزی است که کل جامعه بشریت آنها را دوست داشته و می‌پسندند و حرکت در این مسیر بسیار باارزش و نیک است.



وی با اشاره به آیه ای از سوره مائده اضافه کرد: اگر انسان تلاش کند باید تلاشش در راه خدا باشد و در کارش کوچک ترین خیانت و تقلب نکند چرا که در غیر این صورت به حیثیت جامعه آسیب وارد می‌شود.



آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: هر کاری را که انسان انجام می‌دهد نیازمند دو علت است یکی پدیده و دیگری استمرار بخشیدن به آن است.



وی بیان کرد: عده ای در ابتدای کار، کالای مرغوبی پدید می‌آورند اما متاسفانه با گذشت زمان دیده شده که بعضی ها از مرغوبیت جنس می‌کاهند و دیگر حرارت اولیه را ندارد.



اين مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: بیشترین خیانت در دنیا، در بقاء و استمرار یک عمل شده است و هر عملی که انسان انجام می‌دهد تا انتها می‌ماند و جزو آثار ماتاخر آن فرد است.



استاد خارج فقه حوزه عنوان کرد: اگر در پدید آوردن و استمرار بخشیدن به آن پدیده طبق دستورات خداوند عمل کنیم در این صورت است که انسان رستگار می‌شود.



وی با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری ابراز داشت: انسان باید ابتدا فکرش را درست کند و سپس وارد عرصه ای بشود و در این صورت است که تولید و حرکت سالمی انجام می‌شود.



آيت الله علوي گرگاني با اشاره به آیه ای از سوره الرحمن افزود: خداوند برای هر چیزی مرزی قرار داده است و تولیدکنندگان باید به این امر واقف باشند که در جایی که حلال است آن کار را می توانند انجام دهند اما در جایی که خدا گفته حرام است، نباید واد آن عرصه شد چرا که شقاوت در آن مسیر است.



وی ادامه داد: هر کسی وارد هر عرصه ای که می‌شود ابتدا باید راه درست آن عمل را نزد علما و اهل فن فرار بگیرد تا در حین آن فعالیت عمل نادرستی انجام ندهد.