بازرسي از واحدهاي صنفي خراسان رضوي با اجراي طرح ويژه نظارتي تشديد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، ناصر فخرموحدي صبح شنبه با اشاره به حساسيت بازار در آستانه نوروز و ضرورت تشديد اقدامات كنترلي و نظارتي بازار كالا و خدمات افزود: طرح ويژه نظارتي با همكاري واحد بازرسي اصناف استان با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تامين مايحتاج عمومي و جلوگيري از تخلفات احتمالي و رسيدگي سريع و دقيق به شكايات و گزارشات مردمي و پرونده هاي متشكله و با توجه به ضرورت كنترل و نظارت بر وضعيت بازار كالاها و خدمات مورد تقاضاي عموم مردم در مراحل تامين ، توزيع و ارائه خدمات و قيمت اجرا مي شود .

وي با اشاره به تداوم اين طرح تا ارديبهشت سال 92 اظهار داشت: در اين طرح، در بخش كالايي، واحدهاي عرضه كننده البسه و پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، خوار و بار و شيريني جات، لبنيات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي، قند و شكر، روغن نباتي، برنج، انبار و سردخانه ها، ميادين ميوه و تره بار، نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا و غيره و در بخش خدماتي شركت هاي مسافربري ، حمل و نقل درون وبرون شهري ، اماكن تفريحي و فرهنگي، سياحتي و زيارتي، واحدهاي اقامتي، غذاخوري ها و رستوران هاي بين شهري مورد نظارت ويژه قرار مي گيرند.

فخرموحدي تصريح كرد: نظارت ويژه برتامين و توزيع و قيمت ميوه و مركبات بخصوص پرتقال و سيب، نظارت بر مراكز نگهداري كالا شامل سردخانه ها و انبارها و بررسي ميزان موجودي كالا در اول و پايان دوره ، نظارت بر رعايت نصب برچسب قيمت و صدور فاكتور براي كالاها و خدمات ، بهره گيري از توان اتحاديه ها در همگاني كردن نصب برچسب قيمت كالا و خدمات و الصاق نرخنامه و تابلوي قيمت در پاركينگ ها، توقف گاهها و رستوران هاي بين راهي از مهمترين موارد نظارتي در اين طرح است.

وي گفت: در اين طرح از همكاري ساير دستگاههاي اجرايي و توان ناظرين افتخاري نيز به منظور انجام نظارت و بازرسي نامحسوس بر واحدهاي صنفي، استفاده و اين گزارشات سريعا رسيدگي مي شود.