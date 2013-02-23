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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

پیروزی پرگل مس کرمان برابر راه‌آهن/ پرسپولیس سقوط کرد!

پیروزی پرگل مس کرمان برابر راه‌آهن/ پرسپولیس سقوط کرد!

تیم فوتبال مس کرمان با پیروزی پرگل مقابل راه‌آهن در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر به رده ششم صعود کرد و پرسپولیس را به رده هفتم فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز سوم هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور که عصر امروز شنبه برگزار شد، تیم فوتبال مس در کرمان موفق شد با چهار گل راه‌آهن را شکست دهد.

در این بازی که با قضاوت موعود بنیادی‌فر در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد، رضا عنایتی(41)، مصطفی شجاعی(57 و 72) و وحید اسماعیل بیگی(84) گل‌های تیم مس کرمان را در این بازی به ثمر رساندند.

شاگردان لوکا بوناچیچ با این پیروزی 40 امتیازی شده و جای پرسپولیس را در رده ششم جدول رده‌بندی گرفتند. راه آهن هم با 36 امتیاز قبلی و تفاضل گل کمتر نسبت به ملوان به رده نهم سقوط کرد.‌

کد مطلب 2004575

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