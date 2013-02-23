به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز سوم هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ فوتبال باشگاههای کشور که عصر امروز شنبه برگزار شد، تیم فوتبال مس در کرمان موفق شد با چهار گل راهآهن را شکست دهد.
در این بازی که با قضاوت موعود بنیادیفر در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد، رضا عنایتی(41)، مصطفی شجاعی(57 و 72) و وحید اسماعیل بیگی(84) گلهای تیم مس کرمان را در این بازی به ثمر رساندند.
شاگردان لوکا بوناچیچ با این پیروزی 40 امتیازی شده و جای پرسپولیس را در رده ششم جدول ردهبندی گرفتند. راه آهن هم با 36 امتیاز قبلی و تفاضل گل کمتر نسبت به ملوان به رده نهم سقوط کرد.
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