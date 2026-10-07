روستاها کانون تولید ثروت و عشایر حافظان امنیت غذایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در پیامی به مناسبت ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، با گرامیداشت تلاش‌های روستاییان و عشایر استان اظهار کرد: روستاهای یزد صرفاً کانون‌های سکونت نیستند، بلکه نماد سازگاری با اقلیم خشک و مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی، دامی، پسته، خشکبار و محصولات گلخانه‌ای هستند.

وی با تجلیل از جامعه عشایری استان افزود: عشایر سخت‌کوش یزد با وجود جمعیت متناسب با اقلیم استان، نقش مهمی در حفظ مراتع، دامداری، تأمین گوشت قرمز و صیانت از فرهنگ‌های اصیل ایثار و قناعت دارند و از حافظان امنیت زیستی و غذایی استان به شمار می‌روند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عبور از خام‌فروشی، احیای قنوات تاریخی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، حمایت از صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و تکمیل زنجیره‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها را از رویکردهای حمایتی این سازمان عنوان کرد.

حاجی‌حسینی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ارزش افزوده تولیدات و بازگشت مستقیم منافع اقتصادی به سفره روستاییان و تولیدکنندگان است.

وی در پایان، ۱۵ مهرماه را به روستاییان، عشایر، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا و فعالان این حوزه تبریک گفت و برای مزارع، باغات و مراتع استان، استمرار آبادانی و برکت را آرزو کرد.