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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

روستاها کانون تولید ثروت و عشایر حافظان امنیت غذایی هستند

روستاها کانون تولید ثروت و عشایر حافظان امنیت غذایی هستند

یزد- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با تأکید بر نقش روستاها و عشایر در تأمین امنیت غذایی، تثبیت اشتغال مولد، احیای قنوات و تقویت اقتصاد روستایی را از اولویت‌های بخش کشاورزی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در پیامی به مناسبت ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، با گرامیداشت تلاش‌های روستاییان و عشایر استان اظهار کرد: روستاهای یزد صرفاً کانون‌های سکونت نیستند، بلکه نماد سازگاری با اقلیم خشک و مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی، دامی، پسته، خشکبار و محصولات گلخانه‌ای هستند.

وی با تجلیل از جامعه عشایری استان افزود: عشایر سخت‌کوش یزد با وجود جمعیت متناسب با اقلیم استان، نقش مهمی در حفظ مراتع، دامداری، تأمین گوشت قرمز و صیانت از فرهنگ‌های اصیل ایثار و قناعت دارند و از حافظان امنیت زیستی و غذایی استان به شمار می‌روند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عبور از خام‌فروشی، احیای قنوات تاریخی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، حمایت از صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و تکمیل زنجیره‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها را از رویکردهای حمایتی این سازمان عنوان کرد.

حاجی‌حسینی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ارزش افزوده تولیدات و بازگشت مستقیم منافع اقتصادی به سفره روستاییان و تولیدکنندگان است.

وی در پایان، ۱۵ مهرماه را به روستاییان، عشایر، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا و فعالان این حوزه تبریک گفت و برای مزارع، باغات و مراتع استان، استمرار آبادانی و برکت را آرزو کرد.

کد مطلب 6970847

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