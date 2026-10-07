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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

کاهش ۲ درصدی فوتی‌ها و ۲۰ درصدی مجروحان حوادث رانندگی در مازندران 

کاهش ۲ درصدی فوتی‌ها و ۲۰ درصدی مجروحان حوادث رانندگی در مازندران 

بهشهر - رئیس پلیس راهور مازندران از کاهش دو درصدی شمار جان‌باختگان و ۲۰ درصدی مجروحان حوادث رانندگی این استان در شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بیگلری ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از رانندگان نمونه و قانونمند شهرستان بهشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماه اول امسال با اقدامات خوب انجام‌شده، برای ششمین سال متوالی کاهش فوتی‌ها ۲ درصد و مجروحان ۲۰ درصد را در مازندران داشته‌ایم.

وی افزود: برای دومین سال متوالی در شهرستان بهشهر با وجود افزایش تردد و وجود موتورسواران، با اقدامات پیش‌دستانه، اجرای طرح شبانه، روان‌سازی، رفع نقاط حادثه‌خیز و اهدای کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران شاهد کاهش فوتی‌ها بودیم.

رئیس پلیس راهور مازندران تصریح کرد: بخش عمده فوتی‌های ما در بهشهر موتورسواران و عابران پیاده هستند.

بیگلری با اشاره به رفتار رانندگان در جاده‌ها خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد رانندگان در سطح جاده‌ها خوب رانندگی می‌کنند و ۲ درصد رانندگان، این افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که امیدواریم این افراد قانون را رعایت کنند؛ چرا که سرمایه اجتماعی هستند.

کد مطلب 6970820

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