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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

افزایش ۷۳.۵ درصدی فاکتور شدن خودروهای سایپا در دو ماه

افزایش ۷۳.۵ درصدی فاکتور شدن خودروهای سایپا در دو ماه

گروه خودروسازی سایپا در شش ماه نخست سال با تداوم روند تولید، فاکتور و تحویل خودرو به مشتریان، در شهریورماه موفق شد تعداد خودروهای فاکتور شده خود را نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سایپا، بررسی روند فاکتور محصولات گروه سایپا از ابتدای سال نشان می‌دهد این فرآیند طی ماه‌های اخیر با روندی افزایشی همراه بوده و در شهریورماه نیز شتاب بیشتری گرفته است؛ روندی که با وجود محدودیت‌های تولید، تحریم‌ها و شرایط دشوار حاکم بر کشور، تداوم داشته است.

بر این اساس، در شهریورماه سال جاری ۲۴ هزار و ۳۴ دستگاه از محصولات گروه سایپا فاکتور شده است که نسبت به ۱۹ هزار و ۹۰۲ دستگاه در مردادماه، حدود ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین تعداد خودروهای فاکتور شده در مردادماه نسبت به تیرماه که ۱۳ هزار و ۸۲۴ دستگاه بوده، حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، تعداد خودروهای فاکتور شده در شهریورماه نسبت به تیرماه نیز ۷۳.۵ درصد رشد کرده است.

بر این اساس، با مساعدت پلیس راهور ناجا، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور، در دو هفته اخیر بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرو پلاک شده و در فرآیند تحویل به مشتریان قرار گرفته است.

تداوم روند افزایشی فاکتور شدن در ماه‌های اخیر، حاصل برنامه‌ریزی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف گروه سایپا، شرکت‌های زیرمجموعه و زنجیره تأمین و قطعه‌سازی است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند افزایش فاکتور و تحویل خودرو تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6970844

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    نظرات

    • عرفان IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 0
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      همش دروغه کوییک ما رو که الان ۱۳ ماهه تو تاخیره هیچ خبری نیست
    • یا علی ابن موسی الرضا IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
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      خدایا مگه من چه گناهی کردم ؟ ۱۳۰ گرم طلا های خانمم و مادرم رو فروختم یک کوییک s ثبت نام کردم الان ۱۶ ماهه تو تاخیره هنوز ندادن ، الان با پول اون طلا ها میتونستم ۲ تا کوییک صفر از بازار بخرم خاک بر سرم
      • رحمانی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
        3 0
        همه ما چوب طمع چندرغاز سود رو می خوریم. بهتر بود از بازار می خریدین

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