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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

در جلسه امروز مجمع تشخیص صورت گرفت؛

گزارش دولت به کمیسیون نظارت مجمع / بررسی ابهامات هدفمندی یارانه ها

گزارش دولت به کمیسیون نظارت مجمع / بررسی ابهامات هدفمندی یارانه ها

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام كميسيون نظارت، گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها را از نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در خصوص رويكردها و عملكردها مورد تطبيق قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي، گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها را از نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در خصوص رويكردها و عملكردها مورد تطبيق قرار داد.

در جلسه اول کمیسیون نظارت مجمع ، حجت‌الاسلام پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، گزارش اين سازمان از شيوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و مسائل، ابهامات و مشكلات آن را به جلسه ارائه داد و در جلسه دوم هم که به صورت جداگانه تشکیل شد ، فرزين، رئيس ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها به موارد مطرح شده پاسخ داد.

در ادامه اين جلسه اعضاي كميسيون نظارت مجمع در خصوص گزارش‌هاي ارائه شده، بحث و بررسي‌هاي لازم را به عمل آوردند و با توجه به ابهامات باقي‌مانده و طولاني شدن مباحث، مقرر شد اين موضوع در جلسه آتي كميسيون نظارت نيز دنبال شود.

کد مطلب 2004583

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