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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۷

بودجه 92 به مجلس رسید/ رئیس جمهور نیامد؛ صدای تذکر ها بلند شد

بودجه 92 به مجلس رسید/ رئیس جمهور نیامد؛ صدای تذکر ها بلند شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه بودجه 92 توسط فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس محمدحسن فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفت : آقای فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهوری لایحه بودجه 92 را ارائه کرده است.

بلافاصله پس از این گفته فرهنگی، از صحن مجلس فریاد های درخواست "تذکر" بلند شد و برخی از نمایندگان خواستار تذکر در این رابطه شدند.

فرهنگی اعلام نکرد که این لایحه بودجه چند دوازدهم است و یا اینکه لایحه بودجه چند دوازدهم به همراه بودجه 92 به مجلس تقدیم شده است.

به گزارش مهر پیش از این همواره رئیس جمهور برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حضور می یافت ، اما وی اوایل هفته جاری در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که بودجه را چهارشنبه به مجلس می فرستدو خود در روزهای بعد برای توضیح درباره آن به مجلس خواهد رفت.

بودجه طبق قانون برنامه پنجم باید تا 15 آذرماه به مجلس ارائه می شد.

گزارشات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 2007316

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