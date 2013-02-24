افزایش پیک ترافیک تا ساعت 24/ کنترل ترافیک اطراف مراکز تجاری

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد خودروها در پایتخت و شروع خرید نوروزی شهروندان، ترافیک در پایتخت بیش از 10 درصد افزایش یافته است و پیک ترافیک تغییر کرده است. برخی شب ها ترافیک در بزرگراهها و خیابانهای اصلی تا ساعت 24 ادامه دارد و ماموران نیز تا روانسازی عبور و مرور در خیابان ها حاضر هستند.

وی ادامه داد: طرح های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران از ابتدای اسفند آغاز شده است و ماموران با تخلفات ساکن به ویژه پارک دوبله، سد معبر و توقف در محل ممنوعه برخورد می کنند.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور تهران، ماموران همزمان با خریدهای نوروزی در اطراف پنج مرکز عرضه مستقیم کالا تهران مستقر شده و از بروز گره ترافیکی جلوگیری می کنند. ضمن اینکه تمامی مراکز تجاری و بازار تحت پوشش ترافیکی قرار دارند.