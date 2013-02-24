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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

 صبح روز سه شنبه /

مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خوشوقت(ره) در البرز برگزار می شود

مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خوشوقت(ره) در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خوشوقت(ره) در استان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مسئولان ارشد استان صبح روز سه شنبه در حسینیه ثارالله سپاه امام حسن مجتبی(ع) برگزار می شود..

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت:  مراسم بزرگداشت مقام والای عالم ربانی آیت الله خوشوقت(ره) صبح روز سه شنبه با حضور مسئولان ارشد استانی آیت الله کازرونی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج ،دکتر عربیان استاندار البرز ،سپاه امام حسن مجتبی(ع) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و سایر اقشار و مردم استان  در حسینیه عاشقان ثاالله واقع در میدان سپاه کرج برگزار می شود.

 
وی با اشاره به جایگاه دینی آیت الله خوشوقت(ره) افزود: ایشان از علمای برجسته حوزه علمیه و از شاگردان اخلاقی و عرفانی علامه طباطبایی(ره) بوده که خود شاگردان بی شماری را تحت تعلیم قرار دادند.
 
ابراهیمی گفت: این روحانی برجسته در اوایل انقلاب اسلامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و خردادماه سال گذشته نیز در دومین همایش نکوداشت پیشکسوتان حوزه علمیه تهران مورد تجلیل قرار گرفتند.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بیان کرد:  مراسم  بزرگداشت آیت الله خوشوقت(ره) صبح روز "سه شنبه ساعت 10 صبح " در "حسینه ثار الله امام حسن مجتبی (ع) کرج" برگزار خواهد شد.
 
از عموم مردم ولایت مدار استان به منظور شرکت در این مراسم یادبود دعوت بعمل می آید.
کد مطلب 2005320

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