مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله خوشوقت(ره) در البرز برگزار می شود

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مراسم بزرگداشت مقام والای عالم ربانی آیت الله خوشوقت(ره) صبح روز سه شنبه با حضور مسئولان ارشد استانی آیت الله کازرونی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج ،دکتر عربیان استاندار البرز ،سپاه امام حسن مجتبی(ع) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و سایر اقشار و مردم استان در حسینیه عاشقان ثاالله واقع در میدان سپاه کرج برگزار می شود.

وی با اشاره به جایگاه دینی آیت الله خوشوقت(ره) افزود: ایشان از علمای برجسته حوزه علمیه و از شاگردان اخلاقی و عرفانی علامه طباطبایی(ره) بوده که خود شاگردان بی شماری را تحت تعلیم قرار دادند.

ابراهیمی گفت: این روحانی برجسته در اوایل انقلاب اسلامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و خردادماه سال گذشته نیز در دومین همایش نکوداشت پیشکسوتان حوزه علمیه تهران مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بیان کرد: مراسم بزرگداشت آیت الله خوشوقت(ره) صبح روز "سه شنبه ساعت 10 صبح " در "حسینه ثار الله امام حسن مجتبی (ع) کرج" برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایت مدار استان به منظور شرکت در این مراسم یادبود دعوت بعمل می آید.