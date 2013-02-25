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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

طرح مجلس برای حذف تعطیلی تاسوعا و 29 اسفند و شهادت امام رضا(ع) از تقويم

طرح مجلس برای حذف تعطیلی تاسوعا و 29 اسفند و شهادت امام رضا(ع) از تقويم

رئيس كميسيون قضايي مجلس از طرحي خبر داد كه در آن به حذف تعطيلي تاسوعاي حسيني، 29 اسفند و شهادت امام رضا(ع) از تعطیلات رسمی کشور اشاره شده است.

الهيار ملك شاهي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرحي با امضاي نمايندگان تهيه شده كه بر اساس آن بخشي از تعطيلات رسمي كشور حذف شود كه در آن تاسوعاي حسيني، 29 اسفند و حتي شهادت امام رضا(ع) مطرح شده است.

وي با اعلام مخالفت خود از اين طرح گفت: البته اين طرح هنوز اعلام وصول نشده ولي بنده مخالف هستم چون تاسوعاي حسيني و برخي مناسبتها براي تقويت فرهنگ و ترويج فرهنگ و دين موثر و لازم است. اگر كارمندان تنها نصف معادل كاري خود را كار كنند اين تعطيلات لطمه اي به كار نمي زند. البته هنوز اين طرح خام است و در حال طرح موضوع است.

کد مطلب 2005983

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