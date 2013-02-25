اخبار تازه از طرح سنجش و پذیرش دانشجو/ حضور اجباری سه وزیر در جلسات شورا

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شد که در ماده 1 طرح سنجش و پذیرش دانشجو شورایی تحت عنوان "شورای سنجش و پذیرش دانشجو " تشکیل شد که مهمترین جزئیات آن به شرح ذیل است:

" ماده1- به منظور برنامه‌ریزی، تصویب ضوابط، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی " شورای سنجش و پذیرش دانشجو" که از این پس "شورا "نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(رئیس شورا)

ب- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذی‌ربط به عنوان نماینده وی

پ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط به عنوان نماینده وی

ت- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

ث- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

ج- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور(دبیر شورا)

چ- دبیر شوراهای آموزش و پرورش

تبصره- دبیرخانه شورا در سازمان سنجش و آموزش کشور مستقر و کلیه امور اجرائی و کارشناسی آن را پیگیری می‌کند. "

رضا صابری - رئیس کمیته آموزش عالی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر این ترکیب و به اجماع رسیدن این تغییرات توسط اعضای کمیسیون آموزش به تشریح این تغییرات پرداخت و گفت: پیش از این اعلام شد الزامی به حضور وزرا در جلسات این شورا نیست یا نمایندگان آنان می توانند در جلسات شرکت کنند در حالیکه امروز الزام حضور وزرا به اجماع اعضای کمیسیون آموزش رسید و در تبصره ای تاکید شد که حق شرکت وزرا قابل واگذاری نیست.

وی در ادامه تصمیمات گرفته شده، به اضافه شدن معاونان آموزشی سه وزارتخانه در ترکیب این شورا اشاره کرد.

رئیس کمیته آموزش عالی درباره 6 عضو ناظری که در این شورا شرکت دارند اما فاقد حق رای هستند، گفت: یک نماینده از کمیسیون آموزش، سه نفر از روسای دانشگاهها از جمله دانشگاههای غیردولتی، وزارت بهداشت و علوم به پیشنهاد وزرا، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و رئیس مرکز آزمون وزارت بهداشت اعضای ناظر این شورا به شمار می آیند.

به گفته صابری، حضور دبیر شورای عالی انقلاب در ترکیب این شورا حذف شد.

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تنها ماده یک مورد بررسی و اجماع اعضای کمیسیون آموزش قرار گرفت و سایر جلسات برای پیگیری و بررسی این طرح طی هفته های آینده برگزار خواهد شد.