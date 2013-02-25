تاکید هشام قندیل بر لزوم عبور از مرحله انتقالی/ اختلاف مخالفان درباره تحریم انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، هشام قندیل نخست وزیر مصر اظهار داشت: مرحله کنونی که در آن به سر می بریم، مرحله انتقالی است که برای عبور از آن نیاز به تلاشهای بسیار است.

وی پس از دیدار با شماری از سردبیران روزنامه ها در واکنش به رویدادهای کنونی مصر اظهار داشت: ما در دوره حسنی مبارک به سر نمی بریم. قندیل تصریح کرد: ارزش های دموکراسی منحصر به انتخابات نیست و اکثریت ناچار است که اقلیت را بپذیرد.

از سوی دیگر عمرو موسی رئیس حزب الموتمر و یکی از رهبران جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصر) در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف اظهار داشت: مخالفان مصر درباره تحریم انتخابات پارلمانی با یکدیگر اختلاف دارند.

وی خاطرنشان کرد: در پی نشست جبهه نجات ملی برای تصمیم گیری درباره تحریم انتخابات پارلمانی، فشارها بر این جبهه افزایش یافته است. موسی در عین حال گفت که ترجیح می دهد پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این باره با اعضای جبهه نجات ملی رایزنی کند.

اظهارات عمرو موسی در حالی مطرح می شود که البرادعی رئیس حزب الدستور و یکی از رهبران جبهه نجات ملی شرکت در انتخابات پارلمانی مصر را تحریم کرده است. موسی در بخش دیگر سخنان خود دعوت محمد مرسی برای تشکیل دولت وحدت ملی را تایید کرد.

انتخابات پارلمانی مصر قرار است در چهار مرحله برگزار شود که نخستین مرحله آن 22 آوریل برگزار خواهد شد.