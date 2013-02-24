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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۰

از سوی مرسی صورت گرفت؛

تغییر زمان انتخابات پارلمانی مصر

تغییر زمان انتخابات پارلمانی مصر

رئیس جمهوری مصر در راستای توجه به خواسته برخی احزاب و جریان های سیاسی، زمان انتخابات پارلمانی این کشور را از 27 آوریل به 22 آوریل تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته در پی مخالفت احزاب و جریانهای سیاسی با زمان اعلام شده از سوی وی برای برگزاری انتخابات پارلمانی، زمان این انتخابات را از 27 آوریل به 22 آوریل تغییر داد.

یکی از دلایل مخالفت با زمان 27 آوریل، تداخل با اعیاد قبطی ها در مصر بود. مرسی اعلام کرد که زمان جدید اعلام شده مشارکت شهروندان در انتخابات را تضمین می کند.

انتخابات پارلمانی مصر قرار است در چهار مرحله و تحت نظارت کامل قضایی برگزار شود. نخستین مرحله در تاریخ 22 و 23 آوریل برگزار خواهد شد. همچنین نخستین جلسه پارلمان نیز که قرار بود 6 جولای برگزار شود به دوم جولای تغییر یافت.

کد مطلب 2004823

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