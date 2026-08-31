به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز، ناپایداریهای جوی در برخی ساعات نسبتاً شدید خواهد بود و پدیدههایی همچون تندباد موقتی، رگبار و رعدوبرق، احتمال اصابت صاعقه و خیزش گرد و خاک در مناطقی از استان رخ خواهد داد.
با توجه به شرایط فصلی و محلی، این ناپایداریها در مناطق مستعد میتواند موجب بروز مخاطرات جوی شود؛ از این رو، با توجه به هشدار هواشناسی شماره ۱۸ در سطح زرد، رعایت توصیههای ایمنی و هواشناسی ضروری است.
همچنین طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۰ و ۱۱ شهریورماه) از شدت ناپایداریهای جوی کاسته میشود و تنها در برخی مناطق استان، بهویژه نواحی کوهستانی، بارشهای پراکنده انتظار میرود.
هواشناسی استان اردبیل همچنین از کاهش نسبی دمای هوا از عصر امروز خبر داده است. با وزش باد خزری و نفوذ توده هوای مرطوب و خنک به منطقه، هوای بسیار خنک طی چهار روز آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، روزهای پنجشنبه و جمعه جوی پایدار در استان حاکم خواهد شد و آسمان غالباً صاف همراه با افزایش نسبی دمای هوا پیشبینی میشود
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