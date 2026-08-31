شرایط بسکتبال ایران در پایان پنجره چهارم/ سوم شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین و آخرین روز پنجره چهارم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ در قاره آسیا، تیم ملی ایران روز جمعه در مانیل به مصاف فیلیپین رفت و با نتیجه ۶۸ به ۵۶ برابر این تیم متحمل شکست شد.

ملی پوشان ایران در حالی متحمل این شکست شدند که پیش از آن و در دو دیدار دیگر گروه E، تیم های نیوزیلند و استرالیا در مصاف با تیم های سوریه و استرالیا صاحب برتری شده بودند. نتایج این دیدارها و همچنین دیدارهایی که در روز نخست پنجره چهارم برگزار شد، به این شرح است:

نتایج روز نخست پنجره چهارم انتخابی جام جهانی - گروه E

نتایج روز دوم پنجره چهارم انتخابی جام جهانی - گروه E

پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال اولین پنجره از مرحله دوم این رقابت ها به حساب می آمد. تیم ملی بسکتبال ایران در حالی وارد مرحله دوم و پنجره چهارم شد که مرحله نخست را با صدرنشینی در گروه C به پایان رسانده بود و بر همین اساس با توجه به لحاظ شدن نتایج این مرحله در مرحله دوم، جایگاه دوم جدول رده بندی گروه E را به خود اختصاص داد.

بعد از شکست برابر نیوزیلند در روز نخست پنجره چهارم، جایگاه تیم ملی بسکتبال در این گروه تغییر نکرد اما این جایگاه در پایان پنجره دستخوش تغییراتی شد. بر این اساس در پایان پنجره چهارم، تیم استرالیا که هر دو دیدار خود در این پنجره را با برد تمام کرد جایگاهش در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد. نیوزیلند هم که پیش از دو دیدار این پنجره در جایگاه چهارم قرار داشت به واسطه دو برد خود در این پنجره به رده دوم ارتقا یافت و جایگاه ایران را از آن خود کرد.

تیم ملی بسکتبال ایران هم در جایگاه سوم ایستاد. این جایگاه با ۱۳ امتیاز به نام ایران ثبت شد. اردن هم امتیاز با ایران در رده چهارم قرار دارد.

جدول رده بندی گروه E مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال در پایان دیدارهای پنجره چهارم به این شرح است:

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال پس از برگزاری دیدارهای پنجره پنجم و ششم به پایان می رسد و بر اساس نتایج و عملکرد تیم ها در این مرحله، تکلیف ۷ سهمیه جهانی می شود. دیدارهای پنجره پنجم و ششم آذر و اسفند برگزار می شود.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در این دو پنجره به این شرح است:

جمعه ۶ آذر

* ایران - استرالیا

دوشنبه ۹ آذر

* ایران - فیلیپین

پنجشنبه ۶ اسفند

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۹ اسفند

* ایران - استرالیا

در پایان مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال که با حضور ۱۲ تیم در دو گروه E و F پیگیری می شود، سه تیم برتر هر گروه به همراه تیم برتر چهارم راهی جام جهانی خواهند شد. در صورت قرار گرفتن قطر میزبان جام جهانی، در جمع چهار تیم برتر گروه F، هر دو تیم چهارم دو گروه نیز سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.