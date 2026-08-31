به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ساختمان سرمحیطبانی اترک در پاسگاه آققشلاق بجنورد را افتتاح کرد.
این ساختمان با زیربنای ۷۵ مترمربع، با هدف تقویت زیرساختهای حفاظتی و افزایش توان نظارت و مدیریت مناطق تالابی استان به بهرهبرداری رسیده است.
مجموعه تالابهای آققشلاق، اترک و قشلاق در محدودهای به مساحت ۹۷ هزار و ۱۶ هکتار قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ در فهرست آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها به تصویب رسیده است.
این مجموعه زیستبومی، زیستگاه گونههای مختلف جانوری از جمله پرندگان تالابی، گربه جنگلی، اردک سرسبز، زردپره تالابی، خروس کولی و زردپره است که تحت حفاظت قرار دارند.
همچنین گونههای گیاهی ارزشمندی همچون زنبق تالابی و شصتعروس در مجموعه تالابهای آققشلاق بجنورد وجود دارد که در راستای مدیریت زیستبومی و حفاظت از تنوع زیستی، مورد مراقبت و حفاظت قرار گرفتهاند.
بهرهبرداری از ساختمان سرمحیطبانی اترک، گامی در جهت تقویت حضور نیروهای حفاظتی، پایش مستمر زیستگاهها و صیانت از ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی تالابهای شمال خراسان به شمار میرود.
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