توانمندی ناشناخته خراسان جنوبي در صنعت مرغداري/ تولید42 هزار تن گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبي 5.7 درصد از جمعيت كشور را دارد و از ظرفيت و توانمندي بسياري بالايي در زمينه توليدات دام و طيور برخوردار است.

اين استان ظرفيت پرورش سالانه بيش از 26 ميليون قطعه انواع طيور با توليد 176 هزار تن انواع توليدات را دارد.

فعاليت صنعت مرغ داري به شيوه نوين در استان با احداث چهار واحد پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 100 هزار قطعه در سال 1371 آغاز شده است.

در حال حاضر كشاورزي و مشاغل مرتبط با آن از نيازمندي هاياستان بودهو محورتوسعه استان نيز حوزه كشاورزي معرفي شده است.

به گفته مسئولان توسعه اقتصادي در اين استان نيازمند شناسايي و تقويت توانمندي هاي ناشناخته اين استان است، كه مي تواند خراسان جنوبي را از استاني محروم به استاني با توان اقتصادي متوسط يا بالاتر تبديل كند.

در حال حاضر صنعت مرغداري و توليد جوجه يكروزه در استان از توانمندي بسيار بالايي برخوردار است كه بايد مورد اهتمام بيش از ژيش مسئولان قرارگيرد.

تولید 11 هزار تن گوشت مرغ درخراسان جنوبی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از تولید 11 هزار تن گوشت مرغ از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر داد.

محمد رضایی اظهارداشت: طی این مدت شش میلیون و 92 هزار و 439 قطعه مرغ در کشتارگاه های استان کشتار شده است.

وی با اشاره به اینکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 400 تن تولید مرغ بوده است، افزود: تعداد مرغ کشتارشده در این زمینه پنج میلیون و 207 هزار و 895 قطعه بوده است.

فعالیت سه کشتارگاه طیور در استان

وی از فعالیت سه کشتارگاه طیور در اتستان خبر داد و گفت: از این تعداد دو کشتارگاه در بیرجند و یک کشتارگاه در شهرستان قاین فعالیت دارد.

رضایی اظهارداشت: همچنین در شهرستان درمیان نیز یک کشتارگاه طیور وجود دارد، که نیمه فعال است.

وی با اشاره به اینکه دامپزشکی نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح و تولید گوشت مرغ در استان دارد، افزود: در این راستا در سال جاری 70 هزار و 188 قطعه مرغ معدوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه این تولیدات به دلایل مختلف بهداشتی ازچرخه مصرف انسانی خارج شده است، یادآور شد: پرخونی، ذبح غیربهداشتی، لاغری مفرط و آلودگی ها از جمله دلایل خارج شدن این تولیدات از چرخه مصرف بوده است.

526 واحد پرورش مرغ در خراسان جنوبی/ تولید 42 هزارتن گوشت مرغ

رئيس جهادكشاورزي خراسان جنوبي در گفتگو با مهر، از فعالیت 526 واحد پرورش طیور و مرغ در این استان خبر داد.

غلامرضا هادربادي اظهارداشت: در سال جاری 42 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شده است.

تاریخچه صنعت مرغداری در خراسان جنوبی

وی با بيان اينكه در سال 1369 مصرف سرانه گوشت قرمز حدود دو برابر مصرف سرانه گوشت مرغ بوده است، افزود: اين در حالي است كه با تغيير الگوي مصرف سرانه مصرف گوشت مرغ در حال حاضر حدود 1.5 برابر گوشت قرمز است.

وی عنوان کرد: در سال 1375 استان با 56 واحد مرغ گوشتي به ظرفيت يك ميلیون و86 هزار قطعه و توليد شش هزار و 516 تن گوشت مرغ آماده طبخ و سرانه مصرف 10 كيلوگرم به خودكفايي رسيد.

وي اضافه كرد: در ابتداي سال گذشته ازحدود 38 هزار تن گوشت مرغ توليدي يك سوم آن در داخل استان و بقيه به سطح كشور بويژه سيستان و بلوچستان صادرشد.

وي كامل بودن زنجيره توليد پرورش مرغ گوشتي، مزيت نسبي بازار خوب در منطقه و دانش بومي از مهمترين عوامل توسعه مرغداري در منطقه بوده است.

تامین جوجه و تخم مرغ مورد نیاز خراسان جنوبی از واحدهای تولیدی در استان

جوجه توليدي كارخانه جوجه كشي استان به ظرفيت يك ميليون 100 هزار قطعه در هر دوره نيز نياز بخشي از جوجه مورد نياز استان را تامين مي كند.

خراسان جنوبی از نظر توليد تخم مرغ خواراكي با توجه به مصرف سرانه در مرز خودكفايي قرار دارد.

هادربادی به آمار واحدهاي پرورش طيور استان تا سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد: تعداد واحدهاي مرغ گوشتي استان 467 واحد با ظرفيت شش ميليون و 351 هزار و 50 قطعه و تولید سالانه 38 هزار و 132 تن گوشت مرغ آماده طبخ تا سال گذشته بوده است.

وي ادامه داد: اين استان هم اكنون داراي سه واحد مرغ مادر با ظرفيت 226 هزار قطعه و توليد 30 ميليون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال است.

رئیس جهادکشاورزی خراسان جنوبی ازوجود 9 كارخانه خوراك دام و طيور در سطح استان خبر داد.

اين استان از نظرميزان تخمگذار نيز ظرفيت بالايي داشته و مرغ تخم گذار و پرورش پولت 18 واحد با ظرفيت 596 هزارو 400 قطعه و توليد سالانه شش هزار و 942 تن تخم مرغ خوراكي در استان موجود است.

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان از بزرگترین واحدهای تولید جوجه یکروزه در شرق کشور

رئيس هيئت مديره مجتمع توليدي مرغ مادر جنوب خراسان هم گفت: این مجتمع در حال حاضر موفق شده با ظرفیت 226 هزار قطعه مرغ مادر حدود 36 میلیون تخم مرغ نطفه دار تولید كند.

سيدعلي خيريه اظهارداشت: اين ميزان توليد تخم مرغ منجر به تولید حدود 30 میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی با کیفیت بالا شده است.

وی بیان کرد: این تولیدات خود منشا تولید حدود 60هزار تن گوشت مرغ در سال مي شود و این امر کمک موثری به صنعت مرغداري كشور مي كند.

اشتغالزايي 260 نفر در مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان

خيريه از اشتغالزايي و فعاليت حدود 260 كارگر و كارشناس به طور مستقيم در اين مجتمع خبر داد.

رئيس هيئت مديره مجتمع توليدي مرغ مادر جنوب خراسان یادآور شد: اين افراد در چهار فارم پرورش مرغ مادر و يك كارخانه جوجه كشي مدرن در منطقه بيرجند فعاليت دارد.

نظارت بهداشتي بر توليد شش ميليون قطعه جوجه يكروزه گوشتي در بيرجند

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان بيرجند از انجام اقدامات و نظارت هاي مستمر بهداشتي بر توليد بالغ بر شش ميليون قطعه جوجه يكروزه درمجتمع مرغ مادر شهرستان بيرجند خبرداد.

سعيد افتخاري مقدم افزود: اين واحد توليدي تنها واحد توليد كننده جوجه يكروزه در استان بوده و يكي از قطب هاي مولد جوجه يكروزه در شرق كشوراست.

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان بيرجند اظهارداشت: از اين تعداد سه ميليون و 500 هزار قطعه آن در واحدهاي سطح استان پرورش و مابقي به خارج استان صادر شده است.

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گزارش: مریم بهلولی منش