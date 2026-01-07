بحرانی: تولید گوشت مرغ در استان بوشهر رشد چشمگیری یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان بوشهر هماکنون ۲۰۱ واحد مرغداری گوشتی فعال هستند که با ظرفیت ۶ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۴۴۰ قطعه توانستهاند از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا شانزدهم دیماه، بیش از ۲۰ میلیون و ۳۹۸ هزار قطعه جوجهریزی انجام دهند. برآورد ما نشان میدهد که در این مدت حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰ تن گوشت مرغ در استان تولید شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در بخش مرغ مادر گوشتی نیز ۲ واحد فعال با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه فعالیت دارند که طی همین بازه زمانی موفق به تولید بیش از ۴ میلیون و ۶۸۸ هزار تخممرغ ن و ۶۳۶ هزار قطعه جوجه شدهاند.
بحرانی همچنین به فعالیت واحدهای جوجهکشی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک واحد جوجهکشی فعال با ظرفیت ۴۰ میلیون قطعه در استان وجود دارد که از ابتدای سال تا نیمه دیماه، بیش از ۱۹ میلیون و ۶۷۲ هزار تخممرغ نطفهدار خوابانده و در نتیجه ۱۵ میلیون و ۴۵۱ هزار قطعه جوجه یکروزه تولید کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای استان در تولید گوشت مرغ و جوجه یکروزه است و تلاش ما بر این است که با حمایت از مرغداران و توسعه زیرساختها، روند تولید پایدار و رو به رشد ادامه یابد.
