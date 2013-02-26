مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هجمه بوجود آمده علیه داوران در هفته‌های اخیر لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: چهار، پنج سال پیش در این زمینه مفصل صحبت کردم که اگر درجه اعتماد به داوران پایین بیاید، مشکلات زیادی گریبانگیر فوتبال می‌شود. اعتماد به داوران نباید کم شود و تمام اعضای جامعه داوری باید تلاش کنند تا این اعتماد را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه پایین آمدن ضریب اعتماد به داوران، در حال حاضر مشکل ساز شده است، تاکید کرد: یادم می‌آید دو فصل پیش در جام حذفی بازی بسیار حساس و حیاتی با پرسپولیس داشتیم. داور آن مسابقه سعید مظفری‌زاده بود. او نه تنها یک پنالتی برای ما نگرفت که حتی ما را 10 نفره کرد. با این حال چون به این داور اعتماد داشتم، آن اتفاقات را تحمل کردم.

سرمربی پیشین تیم فولاد خوزستان ادامه داد: وقتی اعتماد به داوران وجود نداشته باشد، کوچکترین اشتباهات آنها را هم نمی‌شود تحمل کرد. اینکه شما می‌بیند بهترین داوران ما بی انگیزه هستند و یا از کار خود استعفا می‌دهند، درجه اعتماد را پایین‌تر می‌آورد. به نظرم خود داوران باید این مشکلات را بررسی کنند.

جلالی با اشاره به اشتباهات داوران در کشورهایی مثل انگلستان و اسپانیا، خاطرنشان کرد: در این کشورها حتی اگر داور اشتباه تاثیر گذاری داشته باشد، چون جریان اعتماد برقرار است، همه تصمیم او را قبول می‌کنند. در نهایت داور خاطی هم جریمه می‌شود ولی در ایران داوری که اشتباه می‌کند، نه تنها جریمه نمی‌شود بلکه یک هفته بعد قضاوت دیگری به او می‌دهند. در هر صورت جامعه داوری باید برای حل این مشکل پیش‌قدم شود و اختلافات بین خودشان را از بین ببرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرنگار مهر، درباره سفرش به مالزی اظهار داشت: برای حضور در جلسه هماهنگی بین مدرسان سطح آسیا به مالزی رفته بودیم که مباحث جالبی در آن مطرح شد. یکی از مباحث این جلسه به روش آموزش فوتبال در آلمان اختصاص داشت که آقای "اشتوبر" از طرف فدراسیون آلمان مدرس آن بود. علاوه بر این، آنالیز مسابقات فوتبال نوجوانان و جوانان آسیا هم که در ایران و امارات برگزار شده بود، ارائه شد.

سرمربی پیشین تیم فولاد خوزستان در پایان گفت: موضوع اصلی این جلسات این بود که اگر مدرسان خوب عمل کند، قاره آسیا می‌تواند صاحب مربیان خوبی شود. وقتی هم این قاره مربیان توانمندی داشته باشد، می‌تواند فوتبال صاحب فوتبال قدرتمندی شود. این جلسات ایده‌های خوبی برای من بوجود آورد. در همین رابطه صحبت‌هایی با آقای احسانی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال داشتم و قرار شد با برگزاری جلساتی، سبک آموزش را در ایران تغییر دهیم تا به کیفت مورد نظر هم برسیم.