لحظه انهدام قرارگاه مزدوران سعودی با موشک بالستیک انصارالله یمن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن، با انتشار ویدئویی، جزئیات عملیات دقیق خود علیه قرارگاه فرماندهی «مزدوران سعودی» را به تصویر کشیدند.

نیروهای مسلح یمن موفق شدند با استفاده از یک فروند موشک بالستیک «ساخت داخل»، محل تجمع فرماندهان نیروهای مزدور سعودی را به طور دقیق هدف قرار دهند.

هلاکت صدها نفر از مزدوران سعودی به دست رزمندگان یمنی

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که شبه‌نظامیان وابسته به سعودی، کشته شدن تعداد زیادی از عناصر خود در نبرد با نیروهای یمنی در جبهه‌های تعز را تأیید کردند.

بر اساس گزارش منابع میدانی، شمار کشته‌های شبه نظامیان وابسته به عربستان سعودی در پی حملات موشکی و کمین‌های نیروهای ارتش یمن، فقط در ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۱۰۵ نفر رسیده است.

این حملات که در غرب و جنوب تعز و جنوب الحدیده (ساحل غربی) صورت گرفته، ده‌ها زخمی نیز بر جا گذاشته است.

منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن با هدف بستن مسیرهای تدارکاتی باقی‌مانده، ساعتی پیش مناطق «المکازمه» و «العکاد» را به کنترل خود درآوردند.

این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که محاصره شهر تعز پیش از آغاز عملیات آزادسازی نهایی و اخراج شبه‌نظامیان سعودی از این شهر ادامه دارد.

در پی تسلط ارتش و انصارالله یمن بر مناطق وسیعی در استان تعز و پیشروی به سمت بندر المخا، شبکه العربیه پیش از این از انتقال گسترده نیروهای وابسته به ریاض به این استان خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌ها، در پیشروی‌های ارتش یمن، ده‌ها مزدور سعودی از جمله فرماندهان رده اول کشته و شماری نیز به همراه خانواده‌های خود پا به فرار گذاشتند.

در همین خصوص منابع یمنی گزارش دادند: جنگنده‌های عربستان سعودی، اشتباهی نیروهای متعلق به تیپ‌ «العمالقة جنوبی» را در منطقه «وادی العمقة» در بخش الوازعیه (واقع در جنوب استان تعز) هدف حمله هوایی قرار دادند.

منابع میدانی در گف‌گو با «الخبر الیمنی» اعلام کردند که این حملات منجر به کشته شدن ده‌ها تن از عناصر نیروهای العمالقة (مزدوران وابسته به عربستان) شده است.

به گفته این منبع، این حملات هوایی فقط چند ساعت پس از آغاز حملات دیگر جنگنده‌های عربستان در مناطق درگیری صورت گرفته است.

حمله توپخانه دشمن سعودی به مناطق مرزی یمن

منابع خبری از حملات توپخانه دشمن سعودی به منطقه مرزی شدا یمن خبر دادند اما جزئیات بیشتری منتشر نکردند.