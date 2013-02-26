به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی عصر سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل النصر امارات در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت: سپاهان همه ساله شروع خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دارد و مطمئنم که در این مسابق نیز شروع خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما برای کسب 3 امتیاز این مسابقه به میدان خواهیم رفت وامیدوارم سه امتیاز مسابقه را کسب کرده و به روند رو به رشد خود در مسابقات ادامه دهیم.

هافبک سپاهان در مورد تغییرات تیمش از فصل گذشته تاکنون بیان داشت: اگرچه النصر نسبت به بازی پارسال خود مقابل سپاهان تغییراتی داشته اما آنها را آنالیز کرده‌ایم و در پی کسب 3 امتیاز این مسابقه هستیم و مرحله به مرحله پیش برویم تا به قهرمانی برسیم.

وی در مورد برونو سزار و بازی او مقابل سپاهان اضافه کرد: به نظرم برونو سزار در قهرمانی پارسال به ما خیلی کمک کرد اما با شناختی که ما از او داریم، اجازه نمی‌دهیم در جریان بازی کاری از او سر بزند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و النصر امارات در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.