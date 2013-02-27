فرید الهامی آهنگساز در توضیح جزییات برگزاری تازه‌ترین کنسرت گروه موسیقی فردوسی با آواز شهرام ناظری که امشب در نمایشگاه بین‌المللی تهران به خبرنگار مهر، گفت: کنسرت این گروه موسیقی در دو بخش برگزار می‌شود؛ بخش نخست این کنسرت به اجرای شاهنامه فردوسی در مقام‌های موسیقی باستانی تنبور اختصاص دارد.

وی در ادامه افزود: بخش اول این کنسرت با قطعه "نیایش" آغاز و پس از آن دوران پادشاهی ضحاک مطرح می‌شود و در ادامه به تولد فریدون به عنوان کاراکتری که برمی‌خیزد و ریشه ظلم را برمی‌کند و پس از آن قیام کاوه آهنگر مطرح می‌شود و در نهایت با نابودی ضحاک این بخش به پایان می‌رسد.

الهامی در ادامه با اشاره به بخش دوم این کنسرت گفت: "جنون عشق" نخستین قطعه از بخش دوم این کنسرت است و در ادامه قطعه "دوش چه خورده‌ای" از آثار آهنگسازی شده توسط شهرام ناظری، سوز و گداز، من چه دانم، قفل زندان، مرا گویی، شیدا شدم، راست بگو نهان مکن و حلاج (شعری از شفیعی کدکنی) و همچنین برخی دیگر از قطعات خاطره‌انگیزی که مخاطب با آنها خاطره دارد، اجرا خواهد شد.

این آهنگساز موسیقی ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اعضای این گروه موسیقی در بخش تنبورنوازی گفت: مهراب اسرافیلی، فرنود الهامی، آرمان دکه‌ای و خود من به عنوان نوازندگان تنبور هستیم که در بخش نخست از این اجرا مقام‌های تنبور را اجرا خواهیم کرد.

الهامی در پایان افزوذ: یونس پاک‌نژاد نوازنده کمانچه، صابر نظرگاهی نوازنده دیوان، سعید نائب‌محمدی نوازنده عود، شهریار نظری دف، فرهاد صفری نوازنده سازهای کوبه‌ای ابداعی از دیگر نوازندگان گروه موسیقی فردوسی هستند که در این اجرا شهرام ناظری را همراهی می کنند.

تازه‌ترین کنسرت شوالیه آواز ایران از تاریخ 9 تا 12 اسفندماه در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. بلیت کنسرت شهرام ناظری با همراهی گروه موسیقی فردوسی بین ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.