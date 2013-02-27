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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

تقوی تاکید کرد:

همه ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی باید به کار بسته شود

همه ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی باید به کار بسته شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در اقتصاد مقاومتي از همه ظرفيتهاي كشور در جهت توسعه اقتصادي و تنظيم بازار باید استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدجواد تقوي در همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان گفت: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري در جريان اقتصاد مقاومتي باید از تمامی ظرفيت‌هاي كشور اعم از تعاونی‌ها و تشکل‌ها باید بهره گرفت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس از تمامی فعالان اقتصادي درخواست می‌شود تا در شرايط سخت اقتصادي، بار رواني مشكلات اقتصادي را كه بر روی مردم كشور سيطره انداخته است را كم كنند.

وي تصريح كرد: گرچه فضاي تحريم لايه‌هاي پنهاني دارد و بايد در جاي خود بازگو شود؛ اما اين شرايط، شرايط سختي است كه همت همگاني را باید پشتوانه قرار داد.

به گفته تقوی، در دوازدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 21 شركت منتخب دريافت تنديس طلايي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، 8 شركت تنديس نقره‌ايي، 5شركت تنديس برنزي و 32 شركت منتخب دريافت گواهينامه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شدند.

 
 

کد مطلب 2007728

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